El hecho ocurrió este jueves en calle Balcarce al 100. Intervino la Fiscalía Penal 2.
Ciberataque: la cuenta de X de la PFA fue hackeada para promocionar una criptomoneda
La Policía Federal Argentina emitió un comunicado oficial sobre lo sucedido.Policiales26/09/2025
La cuenta de la red social X de la la Policía Federal Argentina habría sido hackeada para promocionar una moneda virtual y se visualizaronn varios posteos.
Las publicaciones mencionan: “Policía Federal Argentina Х Mira Network, Big $MIRA airdrop event is here! Join traders, stakers & NFT holders. Limited rewards available — claim now!”
Luego, hay un link que llevaría a un supuesto sitio de compra.
En los últimos minutos, la Policía emitió un comunicado para aclarar que fue blanco de un ataque informático.
La mujer se ausentó de su hogar en barrio El Alto el pasado 24 de septiembre. Se tomó conocimiento tras la denuncia de un familiar. Interviene la Fiscalía Penal de Joaquín V. González.
Buscan a José Mateo de 12 añosPoliciales24/09/2025
El niño de 12 años se ausentó de su hogar en Villa Lola, El Encón hoy al mediodía. Se tomó conocimiento tras la denuncia de un familiar. Interviene la Fiscalía Penal Rosario de Lerma.
Jóvenes desaparecidas en La Matanza: la Policía confirmó hallazgo de tres cuerposPoliciales24/09/2025
Hay hermetismo para saber si son las jóvenes Morena Verri (20 años), Brenda Loreley Del Castillo (20) y Lara Morena Gutiérrez (15).
El procedimiento se llevó a cabo esta madrugada en avenida Bélgica y Chacabuco, tras un patrullaje preventivo. Intervino la Fiscalía Penal 5.
La intervención se registró esta madrugada durante un control vehicular en ruta nacional 68 kilómetro 152. Intervino la Fiscalía Penal correspondiente.
Gimnasia y Tiro se presenta ante Atlanta por la penúltima fecha de la Primera NacionalDeportes26/09/2025
Gimnasia y Tiro se prepara para uno de los partidos más importantes de la fase regular de la Primera Nacional, recibirá a Atlanta por la fecha 33 del torneo este viernes a las 22:00 horas en el Estadio El Gigante del Norte de Salta. Árbitro para el choque entre "albos" y "bohemios" :Bruno Amiconi
“Nadie pone el foco en los violadores”: alarma por red de explotación de menores en Salta
La presidenta de Volviendo a Casa denunció la mínima atención mediática, pidió foco en los responsables del abuso que están siendo investigados por la justicia federal "para evitar filtraciones".
"No son culpables": el duro reclamo a la Justicia de la madre de Jimena Salas
Cristina García, madre de Jimena Salas, sorprendió en el juicio al pedir la liberación de los hermanos Saavedra, a quienes no consideró culpables. Criticó la investigación y advirtió que, tras ocho años, la causa sigue sin respuestas.
Los narcos controlan comedores barriales, son prestamistas, empleadores y reemplazan al Estado. El triple femicidio de Florencio Varela muestra hasta dónde ha llegado su poder.
El evento The Distinguished Gentelman's Drive se realizará este domingo 28 de septiembre a las 16 horas. El recorrido comenzará en el Monumento a Güemes y finalizará en El Punto (San Lorenzo Chico). La finalidad es concientizar sobre salud masculina y recaudar fondos para la causa.