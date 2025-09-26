Ciberataque: la cuenta de X de la PFA fue hackeada para promocionar una criptomoneda

La Policía Federal Argentina emitió un comunicado oficial sobre lo sucedido.

Policiales26/09/2025

720

La cuenta de la red social X de la la Policía Federal Argentina habría sido hackeada para promocionar una moneda virtual  y se visualizaronn varios posteos.

Las publicaciones mencionan: “Policía Federal Argentina Х Mira Network, Big $MIRA airdrop event is here! Join traders, stakers & NFT holders. Limited rewards available — claim now!”

Luego, hay un link que llevaría a un supuesto sitio de compra.

En los últimos minutos, la Policía emitió un comunicado para aclarar que fue blanco de un ataque informático.

 

Te puede interesar
búsqueda mirta herrera

Buscan a Mirta Herrera de 55 años

Policiales26/09/2025

La mujer se ausentó de su hogar en barrio El Alto el pasado 24 de septiembre. Se tomó conocimiento tras la denuncia de un familiar. Interviene la Fiscalía Penal de Joaquín V. González.

josé mateo búsqueda

Buscan a José Mateo de 12 años

Policiales24/09/2025

El niño de 12 años se ausentó de su hogar en Villa Lola, El Encón hoy al mediodía. Se tomó conocimiento tras la denuncia de un familiar. Interviene la Fiscalía Penal Rosario de Lerma.

Lo más visto
Boletín de noticias

Recibí información en tu mail