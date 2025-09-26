Ciberataque: la cuenta de X de la PFA fue hackeada para promocionar una criptomoneda

La cuenta de la red social X de la la Policía Federal Argentina habría sido hackeada para promocionar una moneda virtual y se visualizaronn varios posteos.

Las publicaciones mencionan: “Policía Federal Argentina Х Mira Network, Big $MIRA airdrop event is here! Join traders, stakers & NFT holders. Limited rewards available — claim now!”

Luego, hay un link que llevaría a un supuesto sitio de compra.

En los últimos minutos, la Policía emitió un comunicado para aclarar que fue blanco de un ataque informático.