Conmoción en La Plata: una jugadora de hockey murió tras descompensarse en medio de un partido

Una jornada de luto sacudió al hockey de La Plata este sábado, cuando una jugadora murió en medio de un partido que se disputaba en el Club Brandsen, en la localidad de Los Hornos. El trágico episodio ocurrió cerca de las 19.30, durante un torneo recreativo en las canchas ubicadas en 52 y 161.

La víctima fue identificada como Agustina Russo, de 43 años, empleada administrativa en San Isidro e integrante del equipo Belgrano Day School Hockey.

Según los testigos, la mujer se desplomó de manera repentina en el campo de juego, lo que generó desesperación entre sus compañeras, rivales y el público.

Personal del SAME intentó reanimarla con maniobras de RCP, pero no lograron salvarla y se constató su fallecimiento minutos después.

Investigan las causas de la muerte de Agustina Russo

La investigación quedó a cargo de la comisaría Tercera y la UFI N°15, bajo la carátula de “averiguación de causales de muerte”, mientras se busca determinar si se trató de un paro cardiorrespiratorio u otra causa súbita.

La noticia generó una profunda conmoción en la comunidad del hockey local.

