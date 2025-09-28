Conmoción en La Plata: una jugadora de hockey murió tras descompensarse en medio de un partido

Siniestro vial en Cerrillos: dos menores en código rojo
Cinco adolescentes resultaron heridos tras un vuelco en la ruta provincial 88 entre Cerrillos y Las Palmas; dos fueron trasladados en código rojo al hospital San Bernardo.
Policiales28/09/2025
Una jornada de luto sacudió al hockey de La Plata este sábado, cuando una jugadora murió en medio de un partido que se disputaba en el Club Brandsen, en la localidad de Los Hornos. El trágico episodio ocurrió cerca de las 19.30, durante un torneo recreativo en las canchas ubicadas en 52 y 161.
La víctima fue identificada como Agustina Russo, de 43 años, empleada administrativa en San Isidro e integrante del equipo Belgrano Day School Hockey.
Según los testigos, la mujer se desplomó de manera repentina en el campo de juego, lo que generó desesperación entre sus compañeras, rivales y el público.
Personal del SAME intentó reanimarla con maniobras de RCP, pero no lograron salvarla y se constató su fallecimiento minutos después.
Investigan las causas de la muerte de Agustina Russo
La investigación quedó a cargo de la comisaría Tercera y la UFI N°15, bajo la carátula de “averiguación de causales de muerte”, mientras se busca determinar si se trató de un paro cardiorrespiratorio u otra causa súbita.
La noticia generó una profunda conmoción en la comunidad del hockey local.
Con información de TN
La búsqueda de Mirta Herrera, quien había sido reportada como desaparecida el pasado miércoles en Joaquín V. González, terminó con un trágico desenlace.
La Policía Federal Argentina emitió un comunicado oficial sobre lo sucedido.
El hecho ocurrió este jueves en calle Balcarce al 100. Intervino la Fiscalía Penal 2.
La mujer se ausentó de su hogar en barrio El Alto el pasado 24 de septiembre. Se tomó conocimiento tras la denuncia de un familiar. Interviene la Fiscalía Penal de Joaquín V. González.
El niño de 12 años se ausentó de su hogar en Villa Lola, El Encón hoy al mediodía. Se tomó conocimiento tras la denuncia de un familiar. Interviene la Fiscalía Penal Rosario de Lerma.
El Servicio Meteorológico Nacional emitió para este sábado 27 de septiembre una alerta amarilla por vientos fuertes que alcanzan a Salta capital y a municipios del interior provincial.
Gimnasia y Tiro empató 2-2 con Atlanta de local, aseguró su lugar en el Reducido y dejó al Bohemio con menos margen en la lucha por la final del ascenso.
Tras identificar al narcotraficante acusado de ser el actor intelectual del triple crimen, la Policía Bonaerense localizó el último búnker que utilizó Pequeño J en Isidro Casanova: secuestraron documentación y una pistola calibre 40.
El Servicio Meteorológico Nacional anticipó temperaturas elevadas en la mayor parte del país para el último trimestre del año.