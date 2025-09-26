Detenido en el microcentro: intentó robar en una librería de calle Balcarce

El hecho ocurrió este jueves en calle Balcarce al 100. Intervino la Fiscalía Penal 2.

Policiales26/09/2025

intento de robo en librería

Efectivos del Distrito de Prevención 1 de Capital realizaron un procedimiento en el marco de una alerta ciudadana, luego de que una persona intentara sustraer elementos de una librería ubicada en calle Balcarce al 100.

búsqueda mirta herreraBuscan a Mirta Herrera de 55 años

En ese contexto, tras las características aportadas, los efectivos detuvieron a un hombre de 47 años en la intersección de calles Florida y Caseros.

