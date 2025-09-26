Detenido en el microcentro: intentó robar en una librería de calle Balcarce

Efectivos del Distrito de Prevención 1 de Capital realizaron un procedimiento en el marco de una alerta ciudadana, luego de que una persona intentara sustraer elementos de una librería ubicada en calle Balcarce al 100.

En ese contexto, tras las características aportadas, los efectivos detuvieron a un hombre de 47 años en la intersección de calles Florida y Caseros.

Intervino la Fiscalía Penal 2.