La búsqueda de Mirta Herrera, quien había sido reportada como desaparecida el pasado miércoles en Joaquín V. González, terminó con un trágico desenlace.
Siniestro vial en Cerrillos: dos menores en código rojo
Cinco adolescentes resultaron heridos tras un vuelco en la ruta provincial 88 entre Cerrillos y Las Palmas; dos fueron trasladados en código rojo al hospital San Bernardo.Policiales28/09/2025Ivana Chañi
Un grave accidente se registró este domingo antes de las 6 en la ruta provincial 88, entre Cerrillos y Las Palmas. Una camioneta Nissan Frontier en la que viajaban cinco adolescentes volcó tras impactar contra un árbol.
Dos de los jóvenes, de entre 16 y 17 años, fueron trasladados en código rojo al hospital San Bernardo con politraumatismos, mientras que los otros tres quedaron en observación en un centro de salud local, condignó el sitio El Camión de Germán.
Personal policial trabajó en el lugar y se aguarda un nuevo parte médico sobre el estado de los heridos.
Ciberataque: la cuenta de X de la PFA fue hackeada para promocionar una criptomonedaPoliciales26/09/2025
La Policía Federal Argentina emitió un comunicado oficial sobre lo sucedido.
El hecho ocurrió este jueves en calle Balcarce al 100. Intervino la Fiscalía Penal 2.
La mujer se ausentó de su hogar en barrio El Alto el pasado 24 de septiembre. Se tomó conocimiento tras la denuncia de un familiar. Interviene la Fiscalía Penal de Joaquín V. González.
Buscan a José Mateo de 12 añosPoliciales24/09/2025
El niño de 12 años se ausentó de su hogar en Villa Lola, El Encón hoy al mediodía. Se tomó conocimiento tras la denuncia de un familiar. Interviene la Fiscalía Penal Rosario de Lerma.
Jóvenes desaparecidas en La Matanza: la Policía confirmó hallazgo de tres cuerposPoliciales24/09/2025
Hay hermetismo para saber si son las jóvenes Morena Verri (20 años), Brenda Loreley Del Castillo (20) y Lara Morena Gutiérrez (15).
Vientos de hasta 90 km/h: alerta para Capital y departamentos del Valle de Lerma y sur de Salta
El Servicio Meteorológico Nacional emitió para este sábado 27 de septiembre una alerta amarilla por vientos fuertes que alcanzan a Salta capital y a municipios del interior provincial.
Gimnasia y Tiro empató con Atlanta y selló su pase al Reducido
Gimnasia y Tiro empató 2-2 con Atlanta de local, aseguró su lugar en el Reducido y dejó al Bohemio con menos margen en la lucha por la final del ascenso.
Qué es la Trata exprés: advierten por la captación de menores en boliches y colegios salteños
La titular de Volviendo a Casa alertó sobre captaciones de fin de semana a menores para explotación y pidió a la ciudadanía denunciar. Explicó pasos básicos para reportar grupos de mensajería con contenidos ilegales.
Desesperada búsqueda de Aylín, desaparecida en Salta hace una semana
Buscan a Aylin, joven de 1,50 metros de estatura que desapareció hace una semana en la ciudad de Salta. La familia pide colaboración urgente para dar con su paradero.
Advierten sobre la llegada de una ola de calor de octubre a diciembre: Qué pasará en SaltaArgentina27/09/2025
El Servicio Meteorológico Nacional anticipó temperaturas elevadas en la mayor parte del país para el último trimestre del año.