Siniestro vial en Cerrillos: dos menores en código rojo

Cinco adolescentes resultaron heridos tras un vuelco en la ruta provincial 88 entre Cerrillos y Las Palmas; dos fueron trasladados en código rojo al hospital San Bernardo.

Policiales28/09/2025Ivana ChañiIvana Chañi

image

Un grave accidente se registró este domingo antes de las 6 en la ruta provincial 88, entre Cerrillos y Las Palmas. Una camioneta Nissan Frontier en la que viajaban cinco adolescentes volcó tras impactar contra un árbol.

Dos de los jóvenes, de entre 16 y 17 años, fueron trasladados en código rojo al hospital San Bernardo con politraumatismos, mientras que los otros tres quedaron en observación en un centro de salud local, condignó el sitio El Camión de Germán.

Personal policial trabajó en el lugar y se aguarda un nuevo parte médico sobre el estado de los heridos.

