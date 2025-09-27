Encontraron sin vida a Mirta Herrera

Según consignó Infórmate Salta, en las últimas horas, personal policial confirmó el hallazgo del cuerpo sin vida de la mujer que era intensamente buscada desde hacía más de dos días. Aparentemente fueron dos personas las que vieron el cuerpo y dieron aviso a las autoridades.

De acuerdo con las primeras hipótesis, la muerte se habría producido por un presunto suicidio, aunque la investigación continúa bajo la intervención de la Fiscalía Penal de la jurisdicción, que dispuso las medidas de rigor, entre ellas el traslado del cuerpo para la autopsia correspondiente.

La noticia generó conmoción en la comunidad de Joaquín V. González, donde familiares, amigos y vecinos habían difundido su búsqueda a través de redes sociales y medios locales.