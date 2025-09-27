Encontraron sin vida a Mirta Herrera

Ciberataque: la cuenta de X de la PFA fue hackeada para promocionar una criptomonedaPoliciales26/09/2025
La Policía Federal Argentina emitió un comunicado oficial sobre lo sucedido.
La búsqueda de Mirta Herrera, quien había sido reportada como desaparecida el pasado miércoles en Joaquín V. González, terminó con un trágico desenlace.Policiales27/09/2025
Según consignó Infórmate Salta, en las últimas horas, personal policial confirmó el hallazgo del cuerpo sin vida de la mujer que era intensamente buscada desde hacía más de dos días. Aparentemente fueron dos personas las que vieron el cuerpo y dieron aviso a las autoridades.
De acuerdo con las primeras hipótesis, la muerte se habría producido por un presunto suicidio, aunque la investigación continúa bajo la intervención de la Fiscalía Penal de la jurisdicción, que dispuso las medidas de rigor, entre ellas el traslado del cuerpo para la autopsia correspondiente.
La noticia generó conmoción en la comunidad de Joaquín V. González, donde familiares, amigos y vecinos habían difundido su búsqueda a través de redes sociales y medios locales.
El hecho ocurrió este jueves en calle Balcarce al 100. Intervino la Fiscalía Penal 2.
La mujer se ausentó de su hogar en barrio El Alto el pasado 24 de septiembre. Se tomó conocimiento tras la denuncia de un familiar. Interviene la Fiscalía Penal de Joaquín V. González.
El niño de 12 años se ausentó de su hogar en Villa Lola, El Encón hoy al mediodía. Se tomó conocimiento tras la denuncia de un familiar. Interviene la Fiscalía Penal Rosario de Lerma.
Hay hermetismo para saber si son las jóvenes Morena Verri (20 años), Brenda Loreley Del Castillo (20) y Lara Morena Gutiérrez (15).
El procedimiento se llevó a cabo esta madrugada en avenida Bélgica y Chacabuco, tras un patrullaje preventivo. Intervino la Fiscalía Penal 5.
“Argentina no consolida su rumbo: los mercados desconfían de que podamos pagar toda la deuda, y por eso sube el riesgo país”, señaló el economista Álvaro Pérez.
El Servicio Meteorológico Nacional emitió para este sábado 27 de septiembre una alerta amarilla por vientos fuertes que alcanzan a Salta capital y a municipios del interior provincial.
Gimnasia y Tiro empató 2-2 con Atlanta de local, aseguró su lugar en el Reducido y dejó al Bohemio con menos margen en la lucha por la final del ascenso.
Los dirigidos por Gustavo Costas llegan motivados tras clasificarse a las semifinales de la Copa Libertadores. Por su parte, el "Rojo" debutará bajo la dirección técnica de Gustavo Quinteros.
La titular de Volviendo a Casa alertó sobre captaciones de fin de semana a menores para explotación y pidió a la ciudadanía denunciar. Explicó pasos básicos para reportar grupos de mensajería con contenidos ilegales.