Encontraron sin vida a Mirta Herrera

La búsqueda de Mirta Herrera, quien había sido reportada como desaparecida el pasado miércoles en Joaquín V. González, terminó con un trágico desenlace.

Policiales27/09/2025

búsqueda mirta herrera

Según consignó Infórmate Salta, en las últimas horas, personal policial confirmó el hallazgo del cuerpo sin vida de la mujer que era intensamente buscada desde hacía más de dos días. Aparentemente fueron dos personas las que vieron el cuerpo y dieron aviso a las autoridades.

De acuerdo con las primeras hipótesis, la muerte se habría producido por un presunto suicidio, aunque la investigación continúa bajo la intervención de la Fiscalía Penal de la jurisdicción, que dispuso las medidas de rigor, entre ellas el traslado del cuerpo para la autopsia correspondiente.

La noticia generó conmoción en la comunidad de Joaquín V. González, donde familiares, amigos y vecinos habían difundido su búsqueda a través de redes sociales y medios locales.

Te puede interesar
búsqueda mirta herrera

Buscan a Mirta Herrera de 55 años

Policiales26/09/2025

La mujer se ausentó de su hogar en barrio El Alto el pasado 24 de septiembre. Se tomó conocimiento tras la denuncia de un familiar. Interviene la Fiscalía Penal de Joaquín V. González.

josé mateo búsqueda

Buscan a José Mateo de 12 años

Policiales24/09/2025

El niño de 12 años se ausentó de su hogar en Villa Lola, El Encón hoy al mediodía. Se tomó conocimiento tras la denuncia de un familiar. Interviene la Fiscalía Penal Rosario de Lerma.

Lo más visto
Boletín de noticias

Recibí información en tu mail