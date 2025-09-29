Placente, post triunfo de Argentina ante Cuba: "Iremos aprendiendo"

El Mundial Sub-20 abrió su telón este sábado en Chile y en la noche de domingo la Selección Argentina tuvo su estreno triunfal ante su par de Cuba.

El conjunto nacional se impuso 3 a 1 a los caribeños con doblete de Alejo Sarco y un tanto de Ian Subiabre, y pese a la expulsión temprana de Santiago Fernández logró hacerse fuerte en el Estadio Elías Figueroa Brander para sumar los primeros tres puntos de su campaña.

“Habíamos arrancado muy bien, con un gol temprano. La expulsión complicó porque cambia un poco el trámite, con uno menos a cualquier nivel ya es difícil. En un debut y con todos los nervios encima por ahí te complica más, pero de bueno, de eso se aprende”, señaló el coordinador Diego Placente ante los micrófonos una vez concluido el choque.

“Sirvió para hacer otra faceta, de correr y sacrificarse, de hacer otra parte más trabajadora de la parte que es jugar al fútbol”, agregó el DT y ex campeón juvenil que elogió la innovación de la tarjeta verde (utilizada por él post roja a Fernández) y que a poco van conociendo.

“Para nosotros la expulsión ni siquiera era foul. El fútbol nuestro tiene otro contacto y acá son más rigurosos. Es el criterio del árbitro, por ahí la del penal lo mismo. Nos quedamos sin tarjetas rápido, pero aprendemos también de esta nueva tecnología y como utilizarla a futuro", sostuvo.

Placente también analizó del partido que Cuba tuvo situaciones claras y que supo jugar mucho en campo argentino, que “tras la expulsión se hizo difícil porque presionaban más alto” pero que la Selección Argentina pudo encontrar el espacio y concretar.

