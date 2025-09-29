Tras arrancar con un triunfo en el Mundial Sub- 20, el entrenador de Argentina, Fabián Placente, se mostró optimista. El técnico aseguró que el equipo "irá aprendiendo en cada partido".
Golazo de Ian Subiabre para liquidar el partido en Argentina vs. Cuba
Luego de la polémica por su renovación de contrato con River, Ian Subiabre debutó en el Mundial Sub 20 y anotó el tercer gol de Argentina ante Cuba en Valparaíso.Deportes29/09/2025
El extremo de 18 años, cuya presencia en Chile pendió de un hilo, ya que el Millonario le puso un ultimátum para que extendiera su vínculo, algo que se resolvió recién cuando intercedió el Chiqui Tapia, ingresó a los 66 minutos en lugar de Maher Carrizo.
Pero su gran aparición tuvo lugar sobre la hora, a los 90 minutos, después de una buena jugada personal de Tomás Pérez, otro que entró, por la banda izquierda. El pase del volante de Porto no llegó a destino, pero Mateo Silvetti, de Inter Miami, rescató el balón y este le quedó a Subiabre.
Y el extremo de River, que ya disputó una Copa del Mundo, pero en la categoría Sub 17, sacó un violento remate con poco ángulo para anotar el 3 a 1 tras el rebote en ambos palos.
El tanto, entonces, fue un desahogo para Subiabre, que en los próximos días renovará su contrato con River, y también le sirvió al equipo de Diego Placente para liquidar un partido que se hizo cuesta arriba por la prematura expulsión de Santiago Fernández pero se terminó encaminado por el doblete de Alejo Sarco.
Con información de ESPN
Gustavo Quinteros, entrenador de Independiente, consideró un empate "con sabor a poco" el del clásico de este domingo ante Racing, por la décima fecha del Torneo Clausura.
River perdió 2-1 ante Deportivo Riestra en la fecha 10 de la Zona B del Torneo Clausura 2025 y decepcionó al Monumental. Después del partido, Marcelo Gallardo habló en conferencia de prensa.
Con goles de Antony Alonso y Pedro David Ramírez, el conjunto visitante se subió a la punta del Grupo B y le sacó cuatro unidades al “Millonario”.
Racing e Independiente se enfrentaron en una nueva edición del clásico de Avellaneda en el Cilindro.
Marcó un golazo de arco a arco nunca antes visto: Joaquín Enrico hizo historia en el fútbol argentinoDeportes28/09/2025
El arquero "Candombero" protagonizó un tanto inédito: un zapatazo recorrió toda la cancha, picó frente al arquero rival y selló el 2-0 parcial ante Gimnasia y Esgrima de Jujuy.
Descubrí dónde realizar tus compras, cuáles son las alternativas disponibles y qué tipos de locales atenderán al público durante el feriado comercial de este lunes 29 de septiembre.
La crisis económica golpea al turismo en Coronel Moldes: "El panorama no es halagador"
El intendente Omar Carrasco advirtió que la crisis económica golpea al turismo y que el verano en Coronel Moldes se anticipa complejo. El municipio trabaja en un plan estratégico para atraer visitantes.
La acefalía en la campaña de La Libertad Avanza por la ausencia de José Luis Espert le da un inesperado impulso a Diego Santilli. Además, la mención de Diego Spagnuolo agudiza la crisis interna del espacio.
Ampliación 20 de Junio: 17 familias aún sin reubicación tras el incendio
Casi dos meses después del incendio en Ampliación 20 de Junio, 17 familias continúan sin solución habitacional. Tres siguen en un centro vecinal y el resto se reparte entre casas de vecinos.