Golazo de Ian Subiabre para liquidar el partido en Argentina vs. Cuba

El extremo de 18 años, cuya presencia en Chile pendió de un hilo, ya que el Millonario le puso un ultimátum para que extendiera su vínculo, algo que se resolvió recién cuando intercedió el Chiqui Tapia, ingresó a los 66 minutos en lugar de Maher Carrizo.

Pero su gran aparición tuvo lugar sobre la hora, a los 90 minutos, después de una buena jugada personal de Tomás Pérez, otro que entró, por la banda izquierda. El pase del volante de Porto no llegó a destino, pero Mateo Silvetti, de Inter Miami, rescató el balón y este le quedó a Subiabre.

Y el extremo de River, que ya disputó una Copa del Mundo, pero en la categoría Sub 17, sacó un violento remate con poco ángulo para anotar el 3 a 1 tras el rebote en ambos palos.

El tanto, entonces, fue un desahogo para Subiabre, que en los próximos días renovará su contrato con River, y también le sirvió al equipo de Diego Placente para liquidar un partido que se hizo cuesta arriba por la prematura expulsión de Santiago Fernández pero se terminó encaminado por el doblete de Alejo Sarco.

Con información de ESPN