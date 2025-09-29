Gallardo se hizo cargo del mal momento de River y se disculpó con los hinchas

Las cosas no salieron como estaban planeadas y el Millonario sufre. Después de ser eliminado en cuartos de final de la CONMEBOL Libertadores en manos de Palmeiras, River perdió la chance de ser el único líder de su zona al caer ante el Malevo. Con el tropiezo en Núñez, el equipo del Muñeco acumuló su cuarta derrota al hilo y los hinchas reaccionaron, entre silbidos y canciones de reprobación.

Gallardo fue autocrítico y se disculpó con los hinchas de River

"Lo primero que voy a expresar es pedirle disculpas a nuestros hinchas porque no estamos pasando un buen momento. En esta corta semana cuatro partidos con resultados negativos merecen una disculpa. Ellos están siempre presentes y en el día del hincha no pudimos dar vuelta lo que pasó en la Copa. Corresponde pedirles disculpas".

"Me hago responsable porque la situación indica que hemos probado de diferentes maneras, hemos dado oportunidades y el equipo no ha fluido. ¿Por qué nos cuesta? Es una responsabildiad propia, pero seguiré en la búsqueda y no me voy a detener. Partido a partido hay enseñanzas. No me voy a detener, voy a seguir buscando y lo que menos está en mi cabeza es claudicar. Seguiré intentando hasta que encontremos una forma en la que nos sintamos representados".

"En relación a cómo se dio el partido, hoy estamos sufriendo las pocas llegadas que nos generan. Estamos en un momento negativo en esa secuencia defensiva y se nos hace todo muy difícil. Hoy se nos hizo muy difícil. Si el control no lo marcás, no sirve de mucho. Hay que hacerse cargo del momento que se atraviesa, ser resilientes y esperar reacciones".

"No esperábamos estar en este momento, pero es una lección para todos: hemos fallado como equipo, en lo individual y debemos aprender de los errores que cometemos. Y crecer. Se trata de eso".

Con información de ESPN