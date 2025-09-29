Tras arrancar con un triunfo en el Mundial Sub- 20, el entrenador de Argentina, Fabián Placente, se mostró optimista. El técnico aseguró que el equipo "irá aprendiendo en cada partido".
Gallardo se hizo cargo del mal momento de River y se disculpó con los hinchas
River perdió 2-1 ante Deportivo Riestra en la fecha 10 de la Zona B del Torneo Clausura 2025 y decepcionó al Monumental. Después del partido, Marcelo Gallardo habló en conferencia de prensa.Deportes29/09/2025
Las cosas no salieron como estaban planeadas y el Millonario sufre. Después de ser eliminado en cuartos de final de la CONMEBOL Libertadores en manos de Palmeiras, River perdió la chance de ser el único líder de su zona al caer ante el Malevo. Con el tropiezo en Núñez, el equipo del Muñeco acumuló su cuarta derrota al hilo y los hinchas reaccionaron, entre silbidos y canciones de reprobación.
Gallardo fue autocrítico y se disculpó con los hinchas de River
"Lo primero que voy a expresar es pedirle disculpas a nuestros hinchas porque no estamos pasando un buen momento. En esta corta semana cuatro partidos con resultados negativos merecen una disculpa. Ellos están siempre presentes y en el día del hincha no pudimos dar vuelta lo que pasó en la Copa. Corresponde pedirles disculpas".
"Me hago responsable porque la situación indica que hemos probado de diferentes maneras, hemos dado oportunidades y el equipo no ha fluido. ¿Por qué nos cuesta? Es una responsabildiad propia, pero seguiré en la búsqueda y no me voy a detener. Partido a partido hay enseñanzas. No me voy a detener, voy a seguir buscando y lo que menos está en mi cabeza es claudicar. Seguiré intentando hasta que encontremos una forma en la que nos sintamos representados".
"En relación a cómo se dio el partido, hoy estamos sufriendo las pocas llegadas que nos generan. Estamos en un momento negativo en esa secuencia defensiva y se nos hace todo muy difícil. Hoy se nos hizo muy difícil. Si el control no lo marcás, no sirve de mucho. Hay que hacerse cargo del momento que se atraviesa, ser resilientes y esperar reacciones".
"No esperábamos estar en este momento, pero es una lección para todos: hemos fallado como equipo, en lo individual y debemos aprender de los errores que cometemos. Y crecer. Se trata de eso".
Con información de ESPN
Gustavo Quinteros, entrenador de Independiente, consideró un empate "con sabor a poco" el del clásico de este domingo ante Racing, por la décima fecha del Torneo Clausura.
Luego de la polémica por su renovación de contrato con River, Ian Subiabre debutó en el Mundial Sub 20 y anotó el tercer gol de Argentina ante Cuba en Valparaíso.
Con goles de Antony Alonso y Pedro David Ramírez, el conjunto visitante se subió a la punta del Grupo B y le sacó cuatro unidades al “Millonario”.
Racing e Independiente se enfrentaron en una nueva edición del clásico de Avellaneda en el Cilindro.
Marcó un golazo de arco a arco nunca antes visto: Joaquín Enrico hizo historia en el fútbol argentinoDeportes28/09/2025
El arquero "Candombero" protagonizó un tanto inédito: un zapatazo recorrió toda la cancha, picó frente al arquero rival y selló el 2-0 parcial ante Gimnasia y Esgrima de Jujuy.
