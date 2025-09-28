Vietnam: evacúan a 250.000 personas ante la inminente llegada del tifón Bualoi

EEUU: tiroteo e incendio en iglesia mormona de Michigan deja al menos seis víctimasEl Mundo28/09/2025
El suceso tuvo lugar en el templo Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, ubicado sobre McCandlish Road.
El potente tifón Bualoi tocará tierra este domingo en el centro de Vietnam con vientos de hasta 130 km/h. Cierran aeropuertos y evacúan ciudades.El Mundo28/09/2025
Vietnam evacuará este domingo a más de 250.000 personas de sus zonas costeras ante la inminente llegada del tifón Bualoi, que se aproxima con vientos de 130 kilómetros por hora y tocará tierra a las 19:00 hora local, según informó la agencia meteorológica nacional.
La región central del país, clave en la industria del acero, será la más impactada por la tormenta. Danang, la ciudad más importante del centro de Vietnam, prevé evacuar a más de 210.000 residentes, mientras que en Hue, otras 32.000 personas serán trasladadas a zonas más seguras.
En Ha Tinh, otro centro siderúrgico clave, más de 15.000 pobladores serán evacuados a escuelas y centros médicos reconvertidos en albergues temporales, de acuerdo a las autoridades locales.
Con información de Ámbito
Antes del Ángelus, en la Plaza de San Pedro, el Pontífice manifestó: “Que el Señor les dé fuerza y valor para superar todas las adversidades”.
El gigante asiático volcó sus compras de soja hacia proveedores alternativos, como Argentina y otros países de Sudamérica, dándole un rol clave en el comercio global de commodities.
El Kremlin confirmó que la invitación para que Donald Trump visite Moscú "sigue en pie", a pesar de no haber recibido respuesta del líder de la Casa Blanca.
Las fuerzas aéreas de Polonia, en coordinación con países aliados, han comenzado a operar en el espacio aéreo polaco como reacción a los recientes bombardeos en Ucrania. En paralelo, Dinamarca ha cerrado su espacio aéreo a drones.
Los ataques comenzaron de madrugada y afectaron a una veintena de localizaciones en la capital. Se suman a los bombardeos en Zaporiyia que dejan dos decenas de heridos.
El Servicio Meteorológico Nacional emitió para este sábado 27 de septiembre una alerta amarilla por vientos fuertes que alcanzan a Salta capital y a municipios del interior provincial.
Gimnasia y Tiro empató 2-2 con Atlanta de local, aseguró su lugar en el Reducido y dejó al Bohemio con menos margen en la lucha por la final del ascenso.
La búsqueda de Mirta Herrera, quien había sido reportada como desaparecida el pasado miércoles en Joaquín V. González, terminó con un trágico desenlace.
Tras identificar al narcotraficante acusado de ser el actor intelectual del triple crimen, la Policía Bonaerense localizó el último búnker que utilizó Pequeño J en Isidro Casanova: secuestraron documentación y una pistola calibre 40.
El Servicio Meteorológico Nacional anticipó temperaturas elevadas en la mayor parte del país para el último trimestre del año.