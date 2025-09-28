Vietnam: evacúan a 250.000 personas ante la inminente llegada del tifón Bualoi

Vietnam evacuará este domingo a más de 250.000 personas de sus zonas costeras ante la inminente llegada del tifón Bualoi, que se aproxima con vientos de 130 kilómetros por hora y tocará tierra a las 19:00 hora local, según informó la agencia meteorológica nacional.

La región central del país, clave en la industria del acero, será la más impactada por la tormenta. Danang, la ciudad más importante del centro de Vietnam, prevé evacuar a más de 210.000 residentes, mientras que en Hue, otras 32.000 personas serán trasladadas a zonas más seguras.

En Ha Tinh, otro centro siderúrgico clave, más de 15.000 pobladores serán evacuados a escuelas y centros médicos reconvertidos en albergues temporales, de acuerdo a las autoridades locales.

