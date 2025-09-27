La tensión habría ocurrido durante un enfrentamiento verbal entre manifestantes y el periodista Roberto Funes.
Advierten sobre la llegada de una ola de calor de octubre a diciembre: Qué pasará en Salta
El Servicio Meteorológico Nacional anticipó temperaturas elevadas en la mayor parte del país para el último trimestre del año.Argentina27/09/2025
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) difundió su informe climático trimestral para el período octubre-diciembre, advirtiendo que gran parte del territorio argentino experimentará valores térmicos superiores a los normales. El pronóstico apunta a un incremento en las temperaturas respecto a los promedios históricos, con pocas excepciones regionales.
El reporte del SMN indicó que el Noroeste Argentino (NOA) será la única región donde las marcas se mantendrán dentro de los parámetros históricos para el trimestre. Esta zona incluye provincias como La Rioja, Catamarca, Tucumán, y el centro-este de Salta y Jujuy, donde el calor no se ubicaría por encima de lo esperado.
El resto del país enfrentará un escenario más cálido, con diferentes niveles de intensidad. La provincia de Córdoba presenta la mayor probabilidad de registrar temperaturas extremas, con un 55% de chances de superar los valores históricos. Esta anomalía térmica se perfila como el principal foco del calor anómalo.
Desde Córdoba, la onda calórica se proyecta hacia una vasta zona que incluye Buenos Aires, Santa Fe, La Pampa, San Luis, Mendoza, el sur de San Juan y Entre Ríos. En todo este sector central y Cuyo, la probabilidad de que las temperaturas se ubiquen por encima de lo normal asciende al 50%.
El informe también detalla que las regiones del Noreste (NEA) y la Patagonia experimentarán un trimestre cálido, aunque con una probabilidad ligeramente inferior. El SMN les asignó un 45% de chances de que los valores térmicos se sitúen por encima del promedio estacional.
El organismo explicó que, tras un inicio de primavera que presentó jornadas frescas, se espera un giro significativo en las condiciones meteorológicas que se manifestará en el último trimestre del año. Este patrón térmico superior a lo normal podría ser un indicio de las condiciones que se extenderán hacia la temporada de verano.
Triple femicidio de Varela: extraditan a Sotacuro, quinto sospechoso detenido en BoliviaArgentina27/09/2025
El ministro de Seguridad de Jujuy, Juan Manuel Pulleiro, confirmó que Sotacuro será trasladado primero a San Salvador y luego a Buenos Aires para quedar a disposición de la Justicia.
Gracias al agro, el Tesoro compró u$s1.345 millones y las reservas del BCRA superaron los u$s41.000 millonesArgentina27/09/2025
El Gobierno aprovecha el gran flujo de dólares provenientes del agro, tras la fugaz quita de retenciones. Las arcas de la autoridad monetaria tocaron máximos de un mes.
"No genera certeza": el agro insiste que la rebaja de retenciones dejó fuera al pequeño productorArgentina27/09/2025
Andrea Sarnari, presidenta de la Federación Agraria, dijo que “el gran negocio fue para los exportadores”. “El campo necesita políticas integrales, no parches”, agregó.
Detención clave: cayó en Bolivia el chofer de la camioneta del triple femicidio de VarelaArgentina27/09/2025
Lázaro Sotacuro, identificado como el chofer de la camioneta que trasladó a las víctimas, fue detenido en Villazón, Bolivia, por su implicación en el brutal triple crimen de Florencio Varela.
Triple femicidio de Varela: "Pequeño J", el narco peruano, cerebro del brutal crimenArgentina27/09/2025
La Justicia identificó a Tony Janzen Valverde Victoriano, de 20 años y conocido como "Pequeño J", como el presunto autor intelectual del triple femicidio de Florencio Varela.
“Argentina no consolida su rumbo: los mercados desconfían de que podamos pagar toda la deuda, y por eso sube el riesgo país”, señaló el economista Álvaro Pérez.
Vientos de hasta 90 km/h: alerta para Capital y departamentos del Valle de Lerma y sur de Salta
El Servicio Meteorológico Nacional emitió para este sábado 27 de septiembre una alerta amarilla por vientos fuertes que alcanzan a Salta capital y a municipios del interior provincial.
Gimnasia y Tiro empató con Atlanta y selló su pase al Reducido
Gimnasia y Tiro empató 2-2 con Atlanta de local, aseguró su lugar en el Reducido y dejó al Bohemio con menos margen en la lucha por la final del ascenso.
Los dirigidos por Gustavo Costas llegan motivados tras clasificarse a las semifinales de la Copa Libertadores. Por su parte, el "Rojo" debutará bajo la dirección técnica de Gustavo Quinteros.
Qué es la Trata exprés: advierten por la captación de menores en boliches y colegios salteños
La titular de Volviendo a Casa alertó sobre captaciones de fin de semana a menores para explotación y pidió a la ciudadanía denunciar. Explicó pasos básicos para reportar grupos de mensajería con contenidos ilegales.