Las fuerzas aéreas de Polonia, en coordinación con países aliados, han comenzado a operar en el espacio aéreo polaco como reacción a los recientes bombardeos en Ucrania. En paralelo, Dinamarca ha cerrado su espacio aéreo a drones.
Kremlin insiste: Rusia espera la respuesta de Trump a la invitación para viajar a Moscú
El Kremlin confirmó que la invitación para que Donald Trump visite Moscú "sigue en pie", a pesar de no haber recibido respuesta del líder de la Casa Blanca.El Mundo28/09/2025
La invitación realizada por el presidente ruso Vladimir Putin a su homólogo estadounidense Donald Trump para que visite Moscú sigue sobre la mesa, destacó el Kremlin este domingo.
"Putin está listo y se alegrará de reunirse con el presidente Trump", dijo el portavoz de la presidencia rusa Dmitri Peskov a la agencia TASS.
El jefe del Kremlin le propuso al líder de la Casa Blanca reunirse en Moscú después del encuentro de ambos en Alaska en agosto pasado. Trump no ha respondido hasta ahora.
El miércoles, el Kremlin consideró un "error" alentar a Ucrania a recuperar los territorios ocupados, tal y como lo sugirió Trump en la Asamblea General de la ONU.
Este sábado, el ministro ruso de Relaciones Exteriores, Serguéi Lavrov, anunció que Moscú y Washington habían acordado celebrar una tercera ronda de consultas sobre la normalización de relaciones, que tendrá lugar este otoño.
Con información de efe/tass
Los ataques comenzaron de madrugada y afectaron a una veintena de localizaciones en la capital. Se suman a los bombardeos en Zaporiyia que dejan dos decenas de heridos.
Estudiantes atacaron el Palacio de Justicia en México al cumplirse 11 años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Los manifestantes alegan que la sede judicial oculta cinco videos clave que revelarían nuevos detalles sobre el trágico suceso de 2014.
El sábado, el ejército danés declaró que varios drones no identificados habían sido observados sobre "varias instalaciones militares" de madrugada.
Esta monumental obra de ingeniería reduce el tiempo de traslado de dos horas a solo dos minutos, según confirmaron funcionarios del Gobierno.
Se produjo en un estadio, en una gran concentración pública convocada por el actor de cine Vijay en apoyo a su formación política Tamilaga Vettri Kazhagam, en el distrito de Karur.
Vientos de hasta 90 km/h: alerta para Capital y departamentos del Valle de Lerma y sur de Salta
El Servicio Meteorológico Nacional emitió para este sábado 27 de septiembre una alerta amarilla por vientos fuertes que alcanzan a Salta capital y a municipios del interior provincial.
Gimnasia y Tiro empató con Atlanta y selló su pase al Reducido
Gimnasia y Tiro empató 2-2 con Atlanta de local, aseguró su lugar en el Reducido y dejó al Bohemio con menos margen en la lucha por la final del ascenso.
Qué es la Trata exprés: advierten por la captación de menores en boliches y colegios salteños
La titular de Volviendo a Casa alertó sobre captaciones de fin de semana a menores para explotación y pidió a la ciudadanía denunciar. Explicó pasos básicos para reportar grupos de mensajería con contenidos ilegales.
Desesperada búsqueda de Aylín, desaparecida en Salta hace una semana
Buscan a Aylin, joven de 1,50 metros de estatura que desapareció hace una semana en la ciudad de Salta. La familia pide colaboración urgente para dar con su paradero.
Advierten sobre la llegada de una ola de calor de octubre a diciembre: Qué pasará en SaltaArgentina27/09/2025
El Servicio Meteorológico Nacional anticipó temperaturas elevadas en la mayor parte del país para el último trimestre del año.