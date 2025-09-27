La Justicia Federal de Tartagal imputó al ex diputado Luis Gerónimo Cisneros y cinco acusados por contrabando agravado y asociación ilícita vinculada al tráfico de granos.
Triple femicidio en Florencio Varela: hallaron el aguantadero de "Pequeño J" en La Matanza
Tras identificar al narcotraficante acusado de ser el actor intelectual del triple crimen, la Policía Bonaerense localizó el último búnker que utilizó Pequeño J en Isidro Casanova: secuestraron documentación y una pistola calibre 40.Judiciales27/09/2025
La Policía Bonaerense allanó este viernes por la noche el último aguantadero de Tony Janzen Valverde Victoriano, más conocido como Pequeño J, el narcotraficante peruano acusado de ser el autor intelectual del macabro triple femicidio de Brenda, Lara y Morena: un búnker en la ciudad de Isidro Casanova, La Matanza donde se secuestró documentación importante para la causa y una pistola calibre .40 con municiones.
El fiscal Adrián Arribas, de la UFI de Homicidios de La Matanza, quien ya emitió la alerta roja y ordenó el pedido de captura internacional, en un expediente donde interviene la también fiscal Lorena Pecorelli, dio con el búnker del principal sospechoso tras varios allanamientos.
"El arma que encontraron calibre. 40, un arma que tenía todas las municiones en el cargador y además encontraron 50 municiones que estaban listas para ser usadas. Hay papeles que son parte de algunas de las transferencias que el pequeño J, Tony Jansen Valverde Victoriano, de 20 años, hacía a Perú", informó el periodista Diego Gabriele, en diálogo con el programa La voz de la calle.
Además, agregó: "Te habla de cómo sacaban la plata del país, plata que hacían a partir de la comercialización de cocaína que venía directamente de Perú. En la investigación hay cinco detenidos y dos de ellos son de nacionalidad peruana: uno fue detenido ayer, había cruzado hacia Bolivia, pero el primero es el más importante a esta hora para lo que entiende la investigación".
En el informe, se determina al detenido Miguel Ángel Villanueva Silva, como una de las personas de máxima confianza de Pequeño J. "Se cree que es quien le allanó el camino para venir de Perú a la Argentina", sostuvo el periodista.
"Ahora, ¿a qué vino Tony Jansen Valverde Victoriano? A convertirse en un capo narco. ¿Y cómo quería convertirse en un capo narco? Primero, demostrando que tenía capacidad de suministro de cocaína de máxima pureza suficiente como para abastecer al barrio 1-11-14, al barrio Zavaleta y a otras zonas del conurbano. ¿Y cómo iba ganando territorio? Con muerte, con sangre. Lo que ocurre es que a Lara, a Morena y a Brenda las mata para que ese ascenso en el territorio no se vea manchado y no crean que a él se le podía robar", describió Gabriele.
Con información de C5N
La Cámara de Casación (Sala I) revocó el sobreseimiento de un hombre que estaba imputado por adquirir celulares a sabiendas de su procedencia ilegítima.
Fallo histórico: condenan a finqueros en Jujuy a altas penas por explotación de trabajadores ruralesJudiciales27/09/2025
La investigación, iniciada por la denuncia de un hospital, reveló que cuatro víctimas, algunas con discapacidad, sufrían maltrato, trato humillante y percibían salarios irrisorios por tareas rurales sin días de descanso.
Fallo histórico en Santa Fe: la Corte avaló la cobertura de la gestación por sustituciónJudiciales27/09/2025
La Corte Suprema de Justicia avaló la cobertura de una gestación por sustitución para una pareja que reclamó por vía de amparo. El Alto Tribunal dio la razón a los demandantes, obligando a las obras sociales a cubrir esta técnica.
Fentanilo contaminado: videos revelan cómo Furfaro destruyó pruebas y falseó documentosJudiciales26/09/2025
Grabaciones de seguridad muestran a Ariel García Furfaro ordenando autoclavar ampollas, falsificar firmas y borrar servidores. “Llevate esto, boludo”.
La actriz celebró el fallo de la Justicia y dijo que ahora su padre “podrá descansar en paz”.
“Argentina no consolida su rumbo: los mercados desconfían de que podamos pagar toda la deuda, y por eso sube el riesgo país”, señaló el economista Álvaro Pérez.
Vientos de hasta 90 km/h: alerta para Capital y departamentos del Valle de Lerma y sur de Salta
El Servicio Meteorológico Nacional emitió para este sábado 27 de septiembre una alerta amarilla por vientos fuertes que alcanzan a Salta capital y a municipios del interior provincial.
Gimnasia y Tiro empató con Atlanta y selló su pase al Reducido
Gimnasia y Tiro empató 2-2 con Atlanta de local, aseguró su lugar en el Reducido y dejó al Bohemio con menos margen en la lucha por la final del ascenso.
Los dirigidos por Gustavo Costas llegan motivados tras clasificarse a las semifinales de la Copa Libertadores. Por su parte, el "Rojo" debutará bajo la dirección técnica de Gustavo Quinteros.
Qué es la Trata exprés: advierten por la captación de menores en boliches y colegios salteños
La titular de Volviendo a Casa alertó sobre captaciones de fin de semana a menores para explotación y pidió a la ciudadanía denunciar. Explicó pasos básicos para reportar grupos de mensajería con contenidos ilegales.