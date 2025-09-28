El potente tifón Bualoi tocará tierra este domingo en el centro de Vietnam con vientos de hasta 130 km/h. Cierran aeropuertos y evacúan ciudades.
EEUU: tiroteo e incendio en iglesia mormona de Michigan deja al menos seis víctimas
El suceso tuvo lugar en el templo Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, ubicado sobre McCandlish Road.El Mundo28/09/2025
Este domingo, un ataque armado seguido de un incendio sacudió una iglesia mormona en Michigan, Estados Unidos, dejando al menos seis personas heridas o fallecidas. El suceso tuvo lugar en el templo Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, ubicado sobre McCandlish Road, donde la policía local informó que el agresor fue abatido y que actualmente no hay amenaza activa para la población.
El Departamento de Policía de Grand Blanc comunicó a través de sus redes sociales que "hay múltiples víctimas y el tirador ha sido neutralizado. La iglesia está en llamas". Además, indicaron los puntos de reunificación para las personas presentes: el pabellón al norte del lugar y, fuera del sitio, en el teatro Trillium, en la intersección de Holly y McCandlish.
Hasta el momento, los medios locales reportan seis víctimas confirmadas, aunque las autoridades no precisaron la gravedad de las lesiones sufridas durante el ataque.Un amplio operativo de seguridad y de emergencia fue desplegado para controlar el incendio y asistir a los afectados. Con el paso de las horas, las llamas fueron propagándose a distintas áreas del templo, y no se descarta el riesgo de colapso del techo, según señalaron los bomberos.
El incidente generó conmoción en la comunidad local y mantiene la atención de las autoridades mientras continúan las tareas de contención y asistencia a los damnificados.
Con información de Ámbito
Crisis de la soja en EEUU: agricultores pierden ventas a China, que compra más a SudaméricaEl Mundo28/09/2025
El gigante asiático volcó sus compras de soja hacia proveedores alternativos, como Argentina y otros países de Sudamérica, dándole un rol clave en el comercio global de commodities.
Kremlin insiste: Rusia espera la respuesta de Trump a la invitación para viajar a MoscúEl Mundo28/09/2025
El Kremlin confirmó que la invitación para que Donald Trump visite Moscú "sigue en pie", a pesar de no haber recibido respuesta del líder de la Casa Blanca.
Las fuerzas aéreas de Polonia, en coordinación con países aliados, han comenzado a operar en el espacio aéreo polaco como reacción a los recientes bombardeos en Ucrania. En paralelo, Dinamarca ha cerrado su espacio aéreo a drones.
Los ataques comenzaron de madrugada y afectaron a una veintena de localizaciones en la capital. Se suman a los bombardeos en Zaporiyia que dejan dos decenas de heridos.
Vientos de hasta 90 km/h: alerta para Capital y departamentos del Valle de Lerma y sur de Salta
El Servicio Meteorológico Nacional emitió para este sábado 27 de septiembre una alerta amarilla por vientos fuertes que alcanzan a Salta capital y a municipios del interior provincial.
Gimnasia y Tiro empató con Atlanta y selló su pase al Reducido
Gimnasia y Tiro empató 2-2 con Atlanta de local, aseguró su lugar en el Reducido y dejó al Bohemio con menos margen en la lucha por la final del ascenso.
La búsqueda de Mirta Herrera, quien había sido reportada como desaparecida el pasado miércoles en Joaquín V. González, terminó con un trágico desenlace.
Triple femicidio en Florencio Varela: hallaron el aguantadero de "Pequeño J" en La MatanzaJudiciales27/09/2025
Tras identificar al narcotraficante acusado de ser el actor intelectual del triple crimen, la Policía Bonaerense localizó el último búnker que utilizó Pequeño J en Isidro Casanova: secuestraron documentación y una pistola calibre 40.
Advierten sobre la llegada de una ola de calor de octubre a diciembre: Qué pasará en SaltaArgentina27/09/2025
El Servicio Meteorológico Nacional anticipó temperaturas elevadas en la mayor parte del país para el último trimestre del año.