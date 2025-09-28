Tifón en Asia: el papa León XIV rezó por las víctimas

EEUU: tiroteo e incendio en iglesia mormona de Michigan deja al menos seis víctimasEl Mundo28/09/2025
El suceso tuvo lugar en el templo Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, ubicado sobre McCandlish Road.
Antes del Ángelus, en la Plaza de San Pedro, el Pontífice manifestó: “Que el Señor les dé fuerza y valor para superar todas las adversidades”.El Mundo28/09/2025
El papa León XIV expresó su apoyo y sus oraciones por los países asiáticos afectados por el paso de un devastador tifón, minutos antes de rezar el Ángelus en la Plaza de San Pedro este domingo. El Pontífice también anunció la fecha en que concederá el título de Doctor de la Iglesia a un cardenal inglés y agradeció la labor de los catequistas.
Casi al finalizar la misa por el Jubileo de los Catequistas, el Papa se refirió a la actualidad apremiante y dirigió sus pensamientos a Asia, donde un tifón de "fuerza excepcional ha azotado varios territorios asiáticos".
El tifón, denominado Ragasa y calificado por los expertos como "el más fuerte registrado durante el año en curso", obligó a la evacuación de más de dos millones de personas tan solo en la región china de Guangdong. El fenómeno natural causó, además de los "enormes daños, inundaciones, cortes de electricidad y deslizamientos de tierra", al menos veinticinco muertos en Filipinas y catorce en Taiwán.
El Santo Padre manifestó su cercanía y ánimo a los damnificados: "Estoy cerca de las poblaciones afectadas, especialmente las más pobres, y rezo por las víctimas, los desaparecidos, las numerosas familias desplazadas, las muchísimas personas que han sufrido dificultades y también por los equipos de rescate y las autoridades civiles. Invito a todos a confiar en Dios y a la solidaridad. Que el Señor les dé fuerza y valor para superar todas las adversidades".
En otro orden, el papa León XIV anunció la fecha para la concesión del título de Doctor de la Iglesia al cardenal y teólogo inglés San John Henry Newman, beatificado por Benedicto XVI y canonizado por Francisco. El título será conferido el próximo 1 de noviembre.
“Tengo la alegría de anunciar que el próximo 1 de noviembre, en el contexto del Jubileo del mundo educativo, conferiré el título de Doctor de la Iglesia a san John Henry Newman, quien contribuyó de manera decisiva a la renovación de la teología y a la comprensión de la doctrina cristiana en su desarrollo”.
Finalmente, el Pontífice dedicó un cordial saludo y agradecimiento a los catequistas que instituyó durante la celebración, y a todos los que trabajan en el mundo, en especial en "condiciones muy difíciles".
"Deseo enviar un cordial saludo a los catequistas de toda la Iglesia repartidos por el mundo. ¡Gracias por su servicio a la Iglesia! Recemos por ellos, especialmente por aquellos que trabajan en condiciones muy difíciles. Que Dios los bendiga a todos".
Con información de Noticias Argentinas
El suceso tuvo lugar en el templo Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, ubicado sobre McCandlish Road.
El potente tifón Bualoi tocará tierra este domingo en el centro de Vietnam con vientos de hasta 130 km/h. Cierran aeropuertos y evacúan ciudades.
El gigante asiático volcó sus compras de soja hacia proveedores alternativos, como Argentina y otros países de Sudamérica, dándole un rol clave en el comercio global de commodities.
El Kremlin confirmó que la invitación para que Donald Trump visite Moscú "sigue en pie", a pesar de no haber recibido respuesta del líder de la Casa Blanca.
Las fuerzas aéreas de Polonia, en coordinación con países aliados, han comenzado a operar en el espacio aéreo polaco como reacción a los recientes bombardeos en Ucrania. En paralelo, Dinamarca ha cerrado su espacio aéreo a drones.
Los ataques comenzaron de madrugada y afectaron a una veintena de localizaciones en la capital. Se suman a los bombardeos en Zaporiyia que dejan dos decenas de heridos.
El Servicio Meteorológico Nacional emitió para este sábado 27 de septiembre una alerta amarilla por vientos fuertes que alcanzan a Salta capital y a municipios del interior provincial.
Gimnasia y Tiro empató 2-2 con Atlanta de local, aseguró su lugar en el Reducido y dejó al Bohemio con menos margen en la lucha por la final del ascenso.
La búsqueda de Mirta Herrera, quien había sido reportada como desaparecida el pasado miércoles en Joaquín V. González, terminó con un trágico desenlace.
Tras identificar al narcotraficante acusado de ser el actor intelectual del triple crimen, la Policía Bonaerense localizó el último búnker que utilizó Pequeño J en Isidro Casanova: secuestraron documentación y una pistola calibre 40.
El Servicio Meteorológico Nacional anticipó temperaturas elevadas en la mayor parte del país para el último trimestre del año.