Tifón en Asia: el papa León XIV rezó por las víctimas

El papa León XIV expresó su apoyo y sus oraciones por los países asiáticos afectados por el paso de un devastador tifón, minutos antes de rezar el Ángelus en la Plaza de San Pedro este domingo. El Pontífice también anunció la fecha en que concederá el título de Doctor de la Iglesia a un cardenal inglés y agradeció la labor de los catequistas.

Casi al finalizar la misa por el Jubileo de los Catequistas, el Papa se refirió a la actualidad apremiante y dirigió sus pensamientos a Asia, donde un tifón de "fuerza excepcional ha azotado varios territorios asiáticos".

El tifón, denominado Ragasa y calificado por los expertos como "el más fuerte registrado durante el año en curso", obligó a la evacuación de más de dos millones de personas tan solo en la región china de Guangdong. El fenómeno natural causó, además de los "enormes daños, inundaciones, cortes de electricidad y deslizamientos de tierra", al menos veinticinco muertos en Filipinas y catorce en Taiwán.

El Santo Padre manifestó su cercanía y ánimo a los damnificados: "Estoy cerca de las poblaciones afectadas, especialmente las más pobres, y rezo por las víctimas, los desaparecidos, las numerosas familias desplazadas, las muchísimas personas que han sufrido dificultades y también por los equipos de rescate y las autoridades civiles. Invito a todos a confiar en Dios y a la solidaridad. Que el Señor les dé fuerza y valor para superar todas las adversidades".

En otro orden, el papa León XIV anunció la fecha para la concesión del título de Doctor de la Iglesia al cardenal y teólogo inglés San John Henry Newman, beatificado por Benedicto XVI y canonizado por Francisco. El título será conferido el próximo 1 de noviembre.

“Tengo la alegría de anunciar que el próximo 1 de noviembre, en el contexto del Jubileo del mundo educativo, conferiré el título de Doctor de la Iglesia a san John Henry Newman, quien contribuyó de manera decisiva a la renovación de la teología y a la comprensión de la doctrina cristiana en su desarrollo”.

Finalmente, el Pontífice dedicó un cordial saludo y agradecimiento a los catequistas que instituyó durante la celebración, y a todos los que trabajan en el mundo, en especial en "condiciones muy difíciles".

"Deseo enviar un cordial saludo a los catequistas de toda la Iglesia repartidos por el mundo. ¡Gracias por su servicio a la Iglesia! Recemos por ellos, especialmente por aquellos que trabajan en condiciones muy difíciles. Que Dios los bendiga a todos".

Con información de Noticias Argentinas