Usuarios de colectivos en el AMBA viajan 22% menos por inseguridad y tarifas

El uso del transporte público en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) sufrió una caída de hasta el 22% en la cantidad de usuarios, impulsada no solo por el impacto del costo del boleto en la economía familiar, sino también por la creciente inseguridad en el conurbano. Así lo afirmó Marcelo Pasciuto, director del Grupo DOTA Transporte, quien detalló el cambio en los hábitos de movilidad.
Pasciuto indicó que la realidad del colectivo se ve afectada por un doble factor. Por un lado, el valor del pasaje obligó a las personas a buscar alternativas como la bicicleta o el desplazamiento a pie. Por el otro, la inseguridad actúa como un gran disuasivo, especialmente por las noches.
"Bajó la cantidad de usuarios, también hay que tener en cuenta la inseguridad, el transporte colectivo, sobre todo en el conurbano, después de las 21 horas casi es nulo," aseveró el empresario en diálogo con Radio Rivadavia.
El director de DOTA explicó que, ante el riesgo, los pasajeros "deciden viajar por otros medios tomando Uber, sobre todo". Incluso, destacó el cambio en los jóvenes: "Cualquier adolescente junta un par de amiguitos, si contrata un Uber" en lugar de utilizar el colectivo.
Finalmente, Pasciuto concluyó que el factor de riesgo es una preocupación central, ya que la gente asume un gran peligro al esperar el transporte público: "La inseguridad es uno de los más grandes problemas en el conurbano. O sea, vos te parás en una ruta a esperar un colectivo con miedo".
Con información de Noticias Argentinas
Triple femicidio de Varela: madre de Morena acusó a la policía de encubrir narcosArgentina28/09/2025
La madre de Morena, una de las víctimas del atroz triple crimen de Florencio Varela, denunció un desvío en la investigación y acusó a la policía de encubrir a narcotraficantes.
Triple femicidio en Florencio Varela: hallaron el aguantadero de "Pequeño J" en La MatanzaJudiciales27/09/2025
Tras identificar al narcotraficante acusado de ser el actor intelectual del triple crimen, la Policía Bonaerense localizó el último búnker que utilizó Pequeño J en Isidro Casanova: secuestraron documentación y una pistola calibre 40.
Advierten sobre la llegada de una ola de calor de octubre a diciembre: Qué pasará en SaltaArgentina27/09/2025
El Servicio Meteorológico Nacional anticipó temperaturas elevadas en la mayor parte del país para el último trimestre del año.