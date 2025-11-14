Juicio por Cecilia Strzyzowski: postergan el veredicto y la deliberación seguirá el sábado

El juicio por el femicidio de Cecilia Strzyzowski llegó a su final. Desde el mediodía, el jurado popular elegido para el debate delibera si declara culpables o inocentes a los siete acusados del crimen: César Sena, ex pareja de la víctima y presunto autor material; sus padres, Emerenciano Sena y Marcela Acuña; así como Griselda Reynoso, Fabiana González, Gustavo Obregón y Gustavo Melgarejo.

Estaba previsto que la resolución se conociera antes de las 20 horas de este viernes. Sin embargo, el tribunal no llegó a una definición, por lo que se resolvió un receso hasta mañana sábado a las 8 de la mañana para continuar con la deliberación.

Antes de que comenzara la deliberación este viernes, cada uno de los imputados tuvo al comienzo de la audiencia de hoy la oportunidad de brindar sus últimas palabras. Algunos aprovecharon ese derecho, otros se abstuvieron.

Marcela Acuña fue, entre todos los imputados, quien nuevamente se extendió más de lo común y fiel a su estilo, ofreció palabras explosivas. A horas de escuchar el veredicto, la mamá de César Sena, imputada del delito de homicidio doblemente agravado por el vínculo y por haberse cometido en contexto de violencia de género en carácter de partícipe primario, aseguró nuevamente que es inocente y sorpresivamente pidió la intervención del Poder Judicial del Chaco.

La dirigente piquetera argumentó su pedido en que -para ella- el caso fue manipulado políticamente.

“Con respecto a la causa, sí quería también decirles a todos que así yo quede condenada, hago el compromiso público de seguir luchando por todas las compañeras y compañeros que no tienen trabajo, por todos los compañeros y compañeras que hoy no tienen un plato de comida en su casa. Y también para que el Poder Judicial de la provincia del Chaco sea intervenido por el desastre que hicieron con esta causa, que ojalá no siente una jurisprudencia", dijo la ex suegra de Cecilia.

En su intervención, Acuña dijo que es inocente y que “jamás dañaría a otro ser humano”.

“Atenta a la mediatización de este caso y a la utilización política que se tuvo, más allá de la decisión, que tengan sobre nosotros en la culpabilidad, quiero decir que prime la verdad sobre cualquier decisión que se tome. La verdad por todos nosotros, no solo por Cecilia, por todas las mujeres que somos maltratadas en todos los sentidos, sobre todo en lo económico", dijo.

En el mismo tramo de la audiencia, Emerenciano Sena, padre de César y acusado del mismo delito que Acuña, simplemente dijo que es inocente. En el caso del presunto autor material, optó por guardar silencio, tal como hizo durante todo el debate. Ahora será el turno de que el jurado hable y defina su destino.