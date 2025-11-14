YPF alcanzó un nuevo récord de producción en Vaca Muerta

La Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos (CILFA) reafirmó su apoyo al reciente acuerdo comercial entre Argentina y Estados Unidos, pero dejó en claro que su postura positiva está condicionada a dos pilares fundamentales: la reciprocidad y el equilibrio.
Esta mañana, Horacio Marín, presidente de YPF anunció en redes sociales que la petrolera de bandera alcanzó un nuevo récord de producción de petróleo en Vaca Muerta.
“Hace menos de dos años, cuando asumí en YPF, nuestra producción de no convencionales era de 110.000 barriles diarios. Hoy celebramos un logro que parecía ambicioso, pero que convertimos en realidad: superamos los 200.000 barriles diarios de producción de shale oil. Un crecimiento del 82% que nos consolida como líderes en el desarrollo de Vaca Muerta”, destacó Marín.
Son 200.000 barriles diarios propios de producción, netos de la empresa y sin contar lo que opera para sus socios.
El titular de YPF destacó que las cifras son resultado de una transformación profunda en la operación, y mencionó la incorporación de tecnología de punta con el Real Time Intelligence Center, inteligencia artificial y análisis predictivo, junto con metodologías de mejora continua como el proyecto Toyota Well, un méto de mejora que le contrató a la automotriz japonesa.
“Este hito es fruto del trabajo conjunto del equipo de Upstream, que se destaca por su fuerte orientación a resultados, excelencia operativa y colaboración. Un reconocimiento especial a Matías Farina y a todo el equipo por su enorme aporte”, dijo el presidente de la empresa, destacando el trabajo del Vicepresidente Ejecutivo del área.
Gas, también
Días atrás, Marín también habló sobre cómo está evolucionando el Argentina LNG, el gran proyecto exportador de gas shale de Vaca Muerta por medio de barcos licuefactores que se ubicarán en las costas de Río Negro.
“Estoy muy contento porque Argentina LNG es una realidad”, afirmó en una entrevista en Radio Mitre, hizo foco en el acuerdo que la compañía firmó con ADNOC.
“En Emiratos Árabes firmamos la adhesión de ADNOC, la cuarta petrolera del mundo, al proyecto Argentina LNG en sociedad con Eni. Este proyecto, de 12 millones de toneladas por año de GNL, generará 200.000 millones de dólares en exportaciones en 20 años, es decir 10.000 millones de dólares por año”, dijo.
“Eni y ADNOC van a ser offtakers del GNL que se va a producir en Río Negro. Son empresas muy grandes y sólo queda un cuarto de la producción para venderle a otros países. Eso le da solidez al proyecto. Por esa razón, pienso que no debería ser complicado lograr el Project Finance. Argentina LNG es muy robusto y los cambios en la Argentina contribuyen a generar las condiciones para el financiamiento”, agregó Marín.
Además, Marín destacó que “no tenemos dimensión de la inversión extranjera que implica este proyecto. Debe ser la más grande de la historia del país. Solamente el proyecto de 12 mtpa, implica 35.000 millones de dólares en cuatro años”. En relación con los resultados del tercer trimestre, el presidente de YPF consideró que “fueron muy positivos”.
“A pesar de tener una caída en los ingresos del orden de los 650 millones de dólares por la baja de los precios, logramos el mismo resultado. Eso fue gracias a las eficiencias, la salida de los campos maduros y el trabajo que estamos haciendo en YPF”, afirmó Marín.
Días atrás, la empresa también dio a conocer los resultados financiero del tercer trimestre del año, a los que definió como “sólidos en un contexto de alta volatilidad”.
Así, el aumento de la producción shale y la salida de los campos maduros, permitió mejorar los costos y Ebitda en unos 1.300 millones de dólares anuales respecto de hace dos años. Por el lado del Downstream, las ventas de combustibles se incrementaron un 3% respecto al trimestre anterior y las refinerías alcanzaron el nivel de procesamiento más alto de los últimos 15 años. Las inversiones totalizaron los USD 1.017 millones, de los cuales el 70% se destinó a los desarrollos no convencionales.
“Durante el trimestre, YPF completó el pozo más largo de la historia en Vaca Muerta con una longitud de 8.200 metros. Además, a principios de octubre, YPF logró perforar un pozo shale de casi 6.000 metros en un tiempo récord de 11 días”, detalló la compañía.
Con información de Infobae
