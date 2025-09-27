Gimnasia y Tiro empató con Atlanta y selló su pase al Reducido

Gimnasia y Tiro igualó 2-2 con Atlanta y aseguró su clasificación al torneo Reducido de la Primera Nacional. El resultado complicó al conjunto porteño, que quedó a dos puntos de Deportivo Madryn, líder de la zona A.

El Bohemio se adelantó con goles de Marcos Echeverría, a los 48 minutos, y Lautaro Fedele, a los 68. Sin embargo, el Albo reaccionó en el tramo final: Lautaro Montoya descontó a los 86 y Gabriel Díaz igualó de penal en el octavo minuto de descuento.

Los dirigidos por Fernado Teté Quiroz alcanzaron las 48 unidades y confirmaron su lugar en la fase decisiva.

El próximo compromiso del conjunto salteño será como visitante ante Racing de Córdoba, el sábado 4 de octubre a las 15:30 horas.