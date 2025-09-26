Buscan a Mirta Herrera de 55 años

Ciberataque: la cuenta de X de la PFA fue hackeada para promocionar una criptomonedaPoliciales26/09/2025
La Policía Federal Argentina emitió un comunicado oficial sobre lo sucedido.
La mujer se ausentó de su hogar en barrio El Alto el pasado 24 de septiembre. Se tomó conocimiento tras la denuncia de un familiar. Interviene la Fiscalía Penal de Joaquín V. González.Policiales26/09/2025
En el marco del Protocolo Provincial de Búsqueda de Personas Extraviadas activado el 24 de septiembre, efectivos de áreas operativas e investigativas del Distrito de Prevención 5 trabajan bajo la dirección de la Fiscalía Penal de Joaquín V. González para dar con el paradero de Mirta Adela Herrera de 55 años quien se ausentó de su hogar en barrio El Alto, el pasado 24 de septiembre.
Mirta Adela Herrera es de contextura delgada, 1,65 metros de altura aproximadamente, tez trigueña, cabello corto rojizo y ojos color negro.
Ante cualquier información que pueda contribuir a la localización, se solicita se comuniquen al Sistema de Emergencias 9-1-1, se dirijan a la dependencia policial o se contacten al teléfono 3875145301 – 3872156332 de Comisaría 1 (DDP-5).
La Policía Federal Argentina emitió un comunicado oficial sobre lo sucedido.
El hecho ocurrió este jueves en calle Balcarce al 100. Intervino la Fiscalía Penal 2.
El niño de 12 años se ausentó de su hogar en Villa Lola, El Encón hoy al mediodía. Se tomó conocimiento tras la denuncia de un familiar. Interviene la Fiscalía Penal Rosario de Lerma.
Hay hermetismo para saber si son las jóvenes Morena Verri (20 años), Brenda Loreley Del Castillo (20) y Lara Morena Gutiérrez (15).
El procedimiento se llevó a cabo esta madrugada en avenida Bélgica y Chacabuco, tras un patrullaje preventivo. Intervino la Fiscalía Penal 5.
La intervención se registró esta madrugada durante un control vehicular en ruta nacional 68 kilómetro 152. Intervino la Fiscalía Penal correspondiente.
Gimnasia y Tiro se prepara para uno de los partidos más importantes de la fase regular de la Primera Nacional, recibirá a Atlanta por la fecha 33 del torneo este viernes a las 22:00 horas en el Estadio El Gigante del Norte de Salta. Árbitro para el choque entre "albos" y "bohemios" :Bruno Amiconi
La presidenta de Volviendo a Casa denunció la mínima atención mediática, pidió foco en los responsables del abuso que están siendo investigados por la justicia federal "para evitar filtraciones".
Cristina García, madre de Jimena Salas, sorprendió en el juicio al pedir la liberación de los hermanos Saavedra, a quienes no consideró culpables. Criticó la investigación y advirtió que, tras ocho años, la causa sigue sin respuestas.
Los narcos controlan comedores barriales, son prestamistas, empleadores y reemplazan al Estado. El triple femicidio de Florencio Varela muestra hasta dónde ha llegado su poder.
El evento The Distinguished Gentelman's Drive se realizará este domingo 28 de septiembre a las 16 horas. El recorrido comenzará en el Monumento a Güemes y finalizará en El Punto (San Lorenzo Chico). La finalidad es concientizar sobre salud masculina y recaudar fondos para la causa.