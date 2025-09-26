Buscan a Mirta Herrera de 55 años

En el marco del Protocolo Provincial de Búsqueda de Personas Extraviadas activado el 24 de septiembre, efectivos de áreas operativas e investigativas del Distrito de Prevención 5 trabajan bajo la dirección de la Fiscalía Penal de Joaquín V. González para dar con el paradero de Mirta Adela Herrera de 55 años quien se ausentó de su hogar en barrio El Alto, el pasado 24 de septiembre.

Mirta Adela Herrera es de contextura delgada, 1,65 metros de altura aproximadamente, tez trigueña, cabello corto rojizo y ojos color negro.

Ante cualquier información que pueda contribuir a la localización, se solicita se comuniquen al Sistema de Emergencias 9-1-1, se dirijan a la dependencia policial o se contacten al teléfono 3875145301 – 3872156332 de Comisaría 1 (DDP-5).