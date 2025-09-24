Buscan a José Mateo de 12 años

Jóvenes desaparecidas en La Matanza: la Policía confirmó hallazgo de tres cuerposPoliciales24/09/2025
Hay hermetismo para saber si son las jóvenes Morena Verri (20 años), Brenda Loreley Del Castillo (20) y Lara Morena Gutiérrez (15).
El niño de 12 años se ausentó de su hogar en Villa Lola, El Encón hoy al mediodía. Se tomó conocimiento tras la denuncia de un familiar. Interviene la Fiscalía Penal Rosario de Lerma.Policiales24/09/2025
En el marco del Protocolo Provincial de Búsqueda de Personas Extraviadas activado hoy, efectivos de áreas operativas e investigativas del Distrito de Prevención 10 trabajan bajo la dirección de la Fiscalía Penal Rosario de Lerma para dar con el paradero de José Mateo, de 12 años, quien se ausentó de su hogar en Villa Lola, El Encón, desde el martes al mediodía.
José Mateo es de contextura delgada, 1,50 metros de altura aproximadamente y tez morena. Vestía una remera con flores, pantalón jeans, buzo color negro y zapatillas color marrón.
Se solicita a la comunidad que, ante cualquier información que pueda contribuir a la localización, se comuniquen al Sistema de Emergencias 9-1-1, se dirijan a la dependencia policial o se contacten al teléfono 3878 27-9839 de Subcomisaria La Silleta (DDP-10).
El procedimiento se llevó a cabo esta madrugada en avenida Bélgica y Chacabuco, tras un patrullaje preventivo. Intervino la Fiscalía Penal 5.
La intervención se registró esta madrugada durante un control vehicular en ruta nacional 68 kilómetro 152. Intervino la Fiscalía Penal correspondiente.
La cobertura policial por el Día del Estudiante, la feria Potencia y distintas celebraciones en la provincia se desarrolló sin hechos de gravedad.
La Policía de Salta informó que durante el fin de semana se realizaron más de 9.500 controles vehiculares.
Ocurrió en la tarde del sábado en la ruta nacional 68, a la altura del barrio Pueblo Nuevo, donde, por causas a establecer, un hombre perdió la vida. Los vehículos involucrados serían un auto y una bicicleta.
El Gobierno busca cerrar un swap con el Tesoro de Estados Unidos para reforzar reservas y afrontar vencimientos de deuda hasta enero. La operación replicaría el esquema vigente con China.
El ministro de Salud de Salta, Federico Mangione, aseguró que un grupo de anestesistas maneja un “monopolio extorsivo” que condiciona la atención en los hospitales. Advirtió que no cederá ante sus reclamos y que deberán “responderle a la sociedad”.
Sportivo Pocitos apunta alto: el club del norte salteño negocia con Mauro Zárate, ex jugador de Boca, Vélez y Lazio, para sumarlo al plantel en el próximo Torneo Regional Amateur.No sería la primera vez que Pocitos sorprende con fichajes de renombre: en su momento, el club logró sumar a Pablo Mouche para disputar un par de partido.
El tribunal que integran los jueces José Luis Riera, Mónica Faber y Maximiliano Troyano encabezará la primera audiencia en el juicio contra los hermanos Adrián Guillermo Saavedra y Carlos Damián Saavedra.
Se trata de CaféLSA, emprendimiento salteño creado por personas sordas, atendido por personas sordas y que impulsa la enseñanza de la Lengua de Señas Argentina. “Es un puente para toda la comunidad”, expresaron.