Buscan a José Mateo de 12 años

El niño de 12 años se ausentó de su hogar en Villa Lola, El Encón hoy al mediodía. Se tomó conocimiento tras la denuncia de un familiar. Interviene la Fiscalía Penal Rosario de Lerma.

Policiales24/09/2025

En el marco del Protocolo Provincial de Búsqueda de Personas Extraviadas activado hoy, efectivos de áreas operativas e investigativas del Distrito de Prevención 10 trabajan bajo la dirección de la Fiscalía Penal Rosario de Lerma para dar con el paradero de José Mateo, de 12 años, quien se ausentó de su hogar en Villa Lola, El Encón, desde el martes al mediodía.

José Mateo es de contextura delgada, 1,50 metros de altura aproximadamente y tez morena. Vestía una remera con flores, pantalón jeans, buzo color negro y zapatillas color marrón.

Se solicita a la comunidad que, ante cualquier información que pueda contribuir a la localización, se comuniquen al Sistema de Emergencias 9-1-1, se dirijan a la dependencia policial o se contacten al teléfono 3878 27-9839 de Subcomisaria La Silleta (DDP-10).

