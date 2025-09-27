Marcha por Brenda, Lara y Morena: hubo incidentes

Hubo incidentes y corridas en la movilización por el triple crimen de Brenda Del Castillo, Lara Gutiérrez y Morena Verdi en Congreso.

Según se pudo saber, la tensión habría ocurrido durante un enfrentamiento verbal entre manifestantes y el periodista Roberto Funes, del canal LN+.

Mientras un familiar de las víctimas resguardaba al periodista, hubo una pelea entre manifestantes, motivo por el cual efectivos de la Policía de la Ciudad debieron intervenir, controlando la situación.

