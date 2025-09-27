Marcha por Brenda, Lara y Morena: hubo incidentes

Advierten sobre la llegada de una ola de calor de octubre a diciembre: Qué pasará en SaltaArgentina27/09/2025
El Servicio Meteorológico Nacional anticipó temperaturas elevadas en la mayor parte del país para el último trimestre del año.
La tensión habría ocurrido durante un enfrentamiento verbal entre manifestantes y el periodista Roberto Funes.Argentina27/09/2025
Hubo incidentes y corridas en la movilización por el triple crimen de Brenda Del Castillo, Lara Gutiérrez y Morena Verdi en Congreso.
Según se pudo saber, la tensión habría ocurrido durante un enfrentamiento verbal entre manifestantes y el periodista Roberto Funes, del canal LN+.
Mientras un familiar de las víctimas resguardaba al periodista, hubo una pelea entre manifestantes, motivo por el cual efectivos de la Policía de la Ciudad debieron intervenir, controlando la situación.
El ministro de Seguridad de Jujuy, Juan Manuel Pulleiro, confirmó que Sotacuro será trasladado primero a San Salvador y luego a Buenos Aires para quedar a disposición de la Justicia.
El Gobierno aprovecha el gran flujo de dólares provenientes del agro, tras la fugaz quita de retenciones. Las arcas de la autoridad monetaria tocaron máximos de un mes.
Andrea Sarnari, presidenta de la Federación Agraria, dijo que “el gran negocio fue para los exportadores”. “El campo necesita políticas integrales, no parches”, agregó.
Lázaro Sotacuro, identificado como el chofer de la camioneta que trasladó a las víctimas, fue detenido en Villazón, Bolivia, por su implicación en el brutal triple crimen de Florencio Varela.
La Justicia identificó a Tony Janzen Valverde Victoriano, de 20 años y conocido como "Pequeño J", como el presunto autor intelectual del triple femicidio de Florencio Varela.
“Argentina no consolida su rumbo: los mercados desconfían de que podamos pagar toda la deuda, y por eso sube el riesgo país”, señaló el economista Álvaro Pérez.
El Servicio Meteorológico Nacional emitió para este sábado 27 de septiembre una alerta amarilla por vientos fuertes que alcanzan a Salta capital y a municipios del interior provincial.
Gimnasia y Tiro empató 2-2 con Atlanta de local, aseguró su lugar en el Reducido y dejó al Bohemio con menos margen en la lucha por la final del ascenso.
Los dirigidos por Gustavo Costas llegan motivados tras clasificarse a las semifinales de la Copa Libertadores. Por su parte, el "Rojo" debutará bajo la dirección técnica de Gustavo Quinteros.
La titular de Volviendo a Casa alertó sobre captaciones de fin de semana a menores para explotación y pidió a la ciudadanía denunciar. Explicó pasos básicos para reportar grupos de mensajería con contenidos ilegales.