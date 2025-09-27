Apareció Aylín

Desesperada búsqueda de Aylin, desaparecida en Salta hace una semana
Buscan a Aylin, joven de 1,50 metros de estatura que desapareció hace una semana en la ciudad de Salta. La familia pide colaboración urgente para dar con su paradero.
La noticia fue confirmada este sábado por la madre de la menor a la redacción de Aries.Salta27/09/2025Ivana Chañi
Hace una semana Aylin fue vista por última vez por su familia.
Tras la viralización de su búsqueda, este sábado, la madre de la joven confirmó a la redacción de Aries su aparición.
Agradeció por la difusión y pidió que la imagen de la jovencita sea levantada para resguardar su privacidad.
Se agradece la solidaridad de la comunidad.
