Apareció Aylín

La noticia fue confirmada este sábado por la madre de la menor a la redacción de Aries.

Salta27/09/2025

policía de salta

Hace una semana Aylin fue vista por última vez por su familia. 

Tras la viralización de su búsqueda, este sábado,  la madre de la joven confirmó a la redacción de Aries su aparición. 

Agradeció por la difusión y pidió que la imagen de la jovencita sea levantada para resguardar su privacidad. 

Se agradece la solidaridad de la comunidad. 

