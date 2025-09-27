Apareció Aylín

Hace una semana Aylin fue vista por última vez por su familia.

Tras la viralización de su búsqueda, este sábado, la madre de la joven confirmó a la redacción de Aries su aparición.

Agradeció por la difusión y pidió que la imagen de la jovencita sea levantada para resguardar su privacidad.

Se agradece la solidaridad de la comunidad.