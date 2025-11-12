Se ampliarán los años de antigüedad permitidos para transportes escolares

El Concejo Deliberante capitalino aprobó el proyecto de ordenanza que modifica la norma existente respecto al servicio de transporte escolar en la ciudad.

Al respecto, la concejal Eliana Chuchuy aseguró que se trata de un servicio esencial para muchas familias capitalinas y que, de hecho, el sistema ha sido testigo del dinamismo de la sociedad y de los vaivenes económicos.

“La normativa actual tiene muchos años y nosotros buscamos desburocratizar algunos requisitos que la ordenanza establecía”, indicó.

Relató, en este sentido, que para muchos transportistas la pandemia fue un punto de inflexión y que actualmente se hace imposible cambiar las unidades, por lo que las modificaciones a la normativa vigente tienen la intención de acompañar al sector.

Así las cosas, a partir de la entrada en vigencia de los cambios, respecto a la antigüedad de los vehículos, los mismos podrán tener 15 años al momento de su incorporación al sistema, estableciendo también un límite máximo de 20 años para la prestación del servicio.

En tanto, Chuchuy informó que la ordenanza anterior establecía que las unidades solo podían realizar la actividad desde el inicio del ciclo lectivo, por lo que se decidió modificar la norma y autorizar el trabajo en el verano, con las colinas de vacaciones.

“Las unidades van a seguir en funcionamiento siempre y cuando sean evaluadas todos los meses”, finalizó.