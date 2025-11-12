Se trata de tiendas que venderán productos de consumo general y que serán atendidas por personas con discapacidad. Destacaron los ediles la posibilidad de inclusión laboral y el fomento de la autonomía económica.
Se ampliarán los años de antigüedad permitidos para transportes escolares
Concejales aprobaron un proyecto de ordenanza que modifica varios aspectos de la actividad en la ciudad, entre ellos, la ampliación de los años de antigüedad que puede tener un vehículo para prestar el servicio.Salta12/11/2025
El Concejo Deliberante capitalino aprobó el proyecto de ordenanza que modifica la norma existente respecto al servicio de transporte escolar en la ciudad.
Al respecto, la concejal Eliana Chuchuy aseguró que se trata de un servicio esencial para muchas familias capitalinas y que, de hecho, el sistema ha sido testigo del dinamismo de la sociedad y de los vaivenes económicos.
“La normativa actual tiene muchos años y nosotros buscamos desburocratizar algunos requisitos que la ordenanza establecía”, indicó.
Relató, en este sentido, que para muchos transportistas la pandemia fue un punto de inflexión y que actualmente se hace imposible cambiar las unidades, por lo que las modificaciones a la normativa vigente tienen la intención de acompañar al sector.
Así las cosas, a partir de la entrada en vigencia de los cambios, respecto a la antigüedad de los vehículos, los mismos podrán tener 15 años al momento de su incorporación al sistema, estableciendo también un límite máximo de 20 años para la prestación del servicio.
En tanto, Chuchuy informó que la ordenanza anterior establecía que las unidades solo podían realizar la actividad desde el inicio del ciclo lectivo, por lo que se decidió modificar la norma y autorizar el trabajo en el verano, con las colinas de vacaciones.
“Las unidades van a seguir en funcionamiento siempre y cuando sean evaluadas todos los meses”, finalizó.
Crearán el Programa para la Prevención y Abordaje sobre Salud Mental de adolescentes y jóvenesSalta12/11/2025
El Concejo Deliberante aprobó el proyecto de ordenanza por el que se crea este programa a nivel municipal. Destacaron la importancia de la presencia del Estado en la materia.
Denuncian “megaproyecto de contaminación binacional” y convocan a un paro comercial en el paso fronterizo con BoliviaSalta12/11/2025
La comunidad de Salvador Mazza, junto a vecinos afectados de San José de Pocitos (Bolivia), denunciaron una crítica situación sanitaria generada por el vertido y la gestión irresponsable de las aguas residuales en la frontera. “Exigimos la intervención de Cancillería argentina y boliviana para abordar esta crisis de salud pública”, indican.
Las calles de la Capital salteña podrán ser pavimentadas con una mezcla de asfalto y plásticoSalta12/11/2025
El Concejo Deliberante aprobó el proyecto de ordenanza que prevé que la Municipalidad pueda utilizar una mezcla de material asfáltico y plástico reciclado para construir calles en la ciudad.
La Fundación HPMI recibió una donación de ropa blanca de la Asociación de Hoteles de Turismo (AHT) – Delegación Salta.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una Alerta Amarilla por tormentas que afecta a varias regiones de Salta desde la tarde de este miércoles hasta el mediodía del jueves.
Boca Juniors recibirá una sanción económica de la Liga Profesional por el ingreso de un gran número de personas "particulares" al campo de juego de La Bombonera durante el Superclásico.
Tan Biónica anunció su gran show en Vélez: fecha, entradas y preciosCultura & Espectáculos11/11/2025
El grupo liderado por Chano tocará el 27 de marzo de 2026. Las entradas salen a la venta este miércoles 12 de noviembre desde $60.000 por Enigma Tickets.
La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley que establece la adhesión de la Provincia a la norma nacional que busca prevenir la mala praxis médica y los daños evitables en la atención de los pacientes.
Los principales dirigentes analizarán el presente del partido tras la fractura en Diputados y el debate que abrió Mauricio Macri al hablar de un candidato propio para 2027.
Una avería en el sistema de transmisión provocó la salida de todas las generadoras eléctricas y causó caos en Santo Domingo, donde el metro y el teleférico debieron ser evacuados.