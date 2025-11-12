Se trata de tiendas que venderán productos de consumo general y que serán atendidas por personas con discapacidad. Destacaron los ediles la posibilidad de inclusión laboral y el fomento de la autonomía económica.
Crearán el Programa para la Prevención y Abordaje sobre Salud Mental de adolescentes y jóvenes
El Concejo Deliberante aprobó el proyecto de ordenanza por el que se crea este programa a nivel municipal. Destacaron la importancia de la presencia del Estado en la materia.Salta12/11/2025
El Concejo Deliberante capitalino aprobó el proyecto de ordenanza que establece la creación del Programa para la Prevención y Abordaje sobre Salud Mental de adolescentes y jóvenes.
“La adolescencia es una etapa donde la persona está propensa a vivir situaciones de vulnerabilidad”, aseguró la concejal Malvina Gareca durante su intervención.
En este sentido, consideró que, dada la complejidad de la temática, es menester el acompañamiento de las familias, pero, especialmente, del Estado, por lo que ponderó que la Municipalidad aborde la tarea.
“Hay que prevenir el suicidio adolescentes y las adicciones. El suicidio adolescente se da entre los 15 y 29 años; creo que este dato es el que nos tiene que llevar a pensar qué hacer con esos adolescentes y escucharlos”, sostuvo Gareca, y concluyó: “El Estado tiene que prestar mucha atención, estamos a tiempo de hacer algo y no tener una juventud perdida por todo un contexto que no favorece a que puedan expresarse y tener una vida plena”.
Concejales aprobaron un proyecto de ordenanza que modifica varios aspectos de la actividad en la ciudad, entre ellos, la ampliación de los años de antigüedad que puede tener un vehículo para prestar el servicio.
Denuncian “megaproyecto de contaminación binacional” y convocan a un paro comercial en el paso fronterizo con BoliviaSalta12/11/2025
La comunidad de Salvador Mazza, junto a vecinos afectados de San José de Pocitos (Bolivia), denunciaron una crítica situación sanitaria generada por el vertido y la gestión irresponsable de las aguas residuales en la frontera. “Exigimos la intervención de Cancillería argentina y boliviana para abordar esta crisis de salud pública”, indican.
Las calles de la Capital salteña podrán ser pavimentadas con una mezcla de asfalto y plásticoSalta12/11/2025
El Concejo Deliberante aprobó el proyecto de ordenanza que prevé que la Municipalidad pueda utilizar una mezcla de material asfáltico y plástico reciclado para construir calles en la ciudad.
La Fundación HPMI recibió una donación de ropa blanca de la Asociación de Hoteles de Turismo (AHT) – Delegación Salta.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una Alerta Amarilla por tormentas que afecta a varias regiones de Salta desde la tarde de este miércoles hasta el mediodía del jueves.
Boca Juniors recibirá una sanción económica de la Liga Profesional por el ingreso de un gran número de personas "particulares" al campo de juego de La Bombonera durante el Superclásico.
Tan Biónica anunció su gran show en Vélez: fecha, entradas y preciosCultura & Espectáculos11/11/2025
El grupo liderado por Chano tocará el 27 de marzo de 2026. Las entradas salen a la venta este miércoles 12 de noviembre desde $60.000 por Enigma Tickets.
La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley que establece la adhesión de la Provincia a la norma nacional que busca prevenir la mala praxis médica y los daños evitables en la atención de los pacientes.
Los principales dirigentes analizarán el presente del partido tras la fractura en Diputados y el debate que abrió Mauricio Macri al hablar de un candidato propio para 2027.
Una avería en el sistema de transmisión provocó la salida de todas las generadoras eléctricas y causó caos en Santo Domingo, donde el metro y el teleférico debieron ser evacuados.