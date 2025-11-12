Crearán el Programa para la Prevención y Abordaje sobre Salud Mental de adolescentes y jóvenes

El Concejo Deliberante capitalino aprobó el proyecto de ordenanza que establece la creación del Programa para la Prevención y Abordaje sobre Salud Mental de adolescentes y jóvenes.

“La adolescencia es una etapa donde la persona está propensa a vivir situaciones de vulnerabilidad”, aseguró la concejal Malvina Gareca durante su intervención.

En este sentido, consideró que, dada la complejidad de la temática, es menester el acompañamiento de las familias, pero, especialmente, del Estado, por lo que ponderó que la Municipalidad aborde la tarea.

“Hay que prevenir el suicidio adolescentes y las adicciones. El suicidio adolescente se da entre los 15 y 29 años; creo que este dato es el que nos tiene que llevar a pensar qué hacer con esos adolescentes y escucharlos”, sostuvo Gareca, y concluyó: “El Estado tiene que prestar mucha atención, estamos a tiempo de hacer algo y no tener una juventud perdida por todo un contexto que no favorece a que puedan expresarse y tener una vida plena”.