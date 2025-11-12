Belgrano Cargas: El Gobierno presentó avances del Plan Integral Logístico para fortalecer la conexión ferroviaria

Se trata de tiendas que venderán productos de consumo general y que serán atendidas por personas con discapacidad. Destacaron los ediles la posibilidad de inclusión laboral y el fomento de la autonomía económica.
El ministro de Producción y Desarrollo Sustentable, Martín de los Ríos, encabezó un encuentro con representantes de las entidades agropecuarias, empresas privadas y directivos de Banco Macro para compartir los avances de las negociaciones con Trenes Argentinos Cargas y consensuar una estrategia logística integral para Salta.
Durante la reunión se presentaron los progresos del Plan Integral Logístico que elabora el Ministerio, el cual proyecta el desarrollo de tres polos logísticos industriales: además del Nodo Logístico Güemes, se prevén otros en Olacapato y Pichanal/Mosconi.
El esquema contempla también acciones para potenciar los flujos viales y ferroviarios, promoviendo para esto mecanismos de financiamiento privado y articulación con actores clave como Trenes Argentinos Cargas.
Asimismo, busca la integración de distintas cadenas de valor. Y por último, generar nuevos espacios de comercio exterior, como zonas francas y depósitos fiscales.
La exposición técnica estuvo a cargo del consultor Francisco Sotelo, quien adelantó que el plan prevé abrir el diálogo con las comunidades locales e interesados para incorporarlas a la transformación productiva que vivirá la provincia.
"Lo que buscamos es integrar a todos los productores —pequeños, medianos y grandes— al ferrocarril”, explicó de los Ríos. “Esto de ninguna manera atenta contra los camioneros, sino que les abre la posibilidad de un nuevo modelo de negocios con traslados más cortos que conecten directamente con el tren”.
El ministro destacó que esta planificación abarca tanto al sector agropecuario como al minero. Por ese motivo, está previsto un segundo encuentro con cámaras y empresas mineras.
Ademas, el funcionario informó que en el diálogo con las autoridades de Trenes Argentinos Cargas se confirmó que el pliego de licitación del Belgrano Cargas incluye la finalización del Nodo Logístico Güemes y la reparación del tramo ferroviario Güemes–Metán.
"Salta tiene que liderar y coordinar una solución logística definitiva para el norte argentino. Solo la minería proyecta un incremento de alrededor de 3 millones de toneladas anuales, lo que permitiría elevar la carga provincial de 12 a 15 millones de toneladas por año”, precisó, el titular delacarteraproductiva.
El funcionario subrayó que sectores como el de las legumbres, especialmente el poroto, con una producción de entre 500 y 600 mil toneladas, aún no cuentan con acceso directo al ferrocarril, por lo que la reparación del Ramal C18 y la intermodalidad también en esa zona es clave para reducir costos y aumentar la competitividad.
Por su parte, el vicepresidente de la Sociedad Rural Salteña, Francisco Torino, valoró las gestiones, expresando: “Este fue uno de los principales objetivos del gobernador Gustavo Sáenz: superar las desventajas logísticas. Estamos muy complacidos con el diálogo permanente que tenemos con este Gobierno, que nos permite trabajar en conjunto”.
Participaron referentes de la Sociedad Rural Salteña, PROGRANO, las empresas Desde el Sur, Tierra Lejana, Seaboard, además de funcionarios provinciales.
Crearán el Programa para la Prevención y Abordaje sobre Salud Mental de adolescentes y jóvenesSalta12/11/2025
El Concejo Deliberante aprobó el proyecto de ordenanza por el que se crea este programa a nivel municipal. Destacaron la importancia de la presencia del Estado en la materia.
Concejales aprobaron un proyecto de ordenanza que modifica varios aspectos de la actividad en la ciudad, entre ellos, la ampliación de los años de antigüedad que puede tener un vehículo para prestar el servicio.
Las calles de la Capital salteña podrán ser pavimentadas con una mezcla de asfalto y plásticoSalta12/11/2025
El Concejo Deliberante aprobó el proyecto de ordenanza que prevé que la Municipalidad pueda utilizar una mezcla de material asfáltico y plástico reciclado para construir calles en la ciudad.
Denuncian “megaproyecto de contaminación binacional” y convocan a un paro comercial en el paso fronterizo con BoliviaSalta12/11/2025
La comunidad de Salvador Mazza, junto a vecinos afectados de San José de Pocitos (Bolivia), denunciaron una crítica situación sanitaria generada por el vertido y la gestión irresponsable de las aguas residuales en la frontera. “Exigimos la intervención de Cancillería argentina y boliviana para abordar esta crisis de salud pública”, indican.
La Fundación HPMI recibió una donación de ropa blanca de la Asociación de Hoteles de Turismo (AHT) – Delegación Salta.
Boca Juniors recibirá una sanción económica de la Liga Profesional por el ingreso de un gran número de personas "particulares" al campo de juego de La Bombonera durante el Superclásico.
Tan Biónica anunció su gran show en Vélez: fecha, entradas y preciosCultura & Espectáculos11/11/2025
El grupo liderado por Chano tocará el 27 de marzo de 2026. Las entradas salen a la venta este miércoles 12 de noviembre desde $60.000 por Enigma Tickets.
La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley que establece la adhesión de la Provincia a la norma nacional que busca prevenir la mala praxis médica y los daños evitables en la atención de los pacientes.
Los principales dirigentes analizarán el presente del partido tras la fractura en Diputados y el debate que abrió Mauricio Macri al hablar de un candidato propio para 2027.
Este miércoles 12 de noviembre, las diferentes alternativas de inversión en pesos actualizaron sus Tasas Nominales Anuales (TNA). A continuación, el detalle de cuánto están pagando las billeteras virtuales y los plazos fijos en Argentina.