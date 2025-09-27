River vs. Riestra: El "Millonario" busca un triunfo para ser líder de la Zona B

Hazaña en Lima: la tenista salteña Florencia Mardones de 14 años, campeona sudamericanaDeportes27/09/2025
La joven tenista salteña Florencia Mardones (14) se coronó campeona del prestigioso COSAT Grado 1 Sub-16 de Lima, Perú.
River Plate recibe a Deportivo Riestra con la urgencia de un triunfo que le permita arrebatar el liderazgo en la Zona B de la Liga Argentina.Deportes27/09/2025
River recibirá este domingo a Deportivo Riestra, por la décima fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol, con el objetivo de conseguir un triunfo que le permita arrebatarle a su rival la primera posición en la Zona B.
El encuentro está programado para las 18, se llevará a cabo en el estadio Monumental y se podrá ver a través de ESPN Premium. El árbitro designado fue Pablo Echavarría, quien será secundado desde el VAR por Lucas Novelli.
River llega golpeado a este duelo clave, luego de la dura eliminación en los cuartos de final de la Copa Libertadores ante Palmeiras de Brasil, que lo superó tanto de visitante como de local.
El equipo de Marcelo Gallardo acumula tres derrotas consecutivas. Además de las caídas ante Palmeiras, en la novena fecha del Torneo Clausura fue superado por Atlético Tucumán.
Para este compromiso, el "Millonario" tendrá dos ausencias, ya que no podrá contar con Enzo Pérez ni con Juan Portillo por problemas físicos. Por eso asoma la posibilidad del ingreso del juvenil Agustín de la Cuesta, que ya sumó minutos ante Atlético Tucumán.
Deportivo Riestra, por su parte, es la gran sorpresa del torneo: tuvo un arranque inmejorable y lidera la Zona B con 19 puntos, uno más que River.
El elenco dirigido por Gustavo Benítez ganó sus últimas cuatro presentaciones, ante Sarmiento de Junín, Talleres de Córdoba, Central Córdoba (Santiago del Estero) y Gimnasia y Esgrima La Plata.
Las probables formaciones y otros detalles del encuentro
Torneo Clausura
Fecha 10
River – Deportivo Riestra
Estadio: Mas Monumental
Árbitro: Pablo Echavarría
VAR: Lucas Novelli
Horario: 18. TV: ESPN Premium
River: Franco Armani; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz, Milton Casco; Agustín de la Cuesta o Kevin Castaño, Giuliano Galoppo, Ignacio Fernández, Juan Fernando Quintero o Santiago Lencina; Maximiliano Salas y Facundo Colidio o Miguel Ángel Borja. DT: Marcelo Gallardo.
Deportivo Riestra: Ignacio Arce; Nicolás Sansotre, Facundo Miño, Cristian Paz, Miguel Ángel Barbieri, Pedro Ramírez; Milton Céliz, Pablo Monje, Antony Alonso; Alexander Díaz y Jonathan Herrera. DT: Gustavo Benítez.
Con información de Noticias Argentinas
