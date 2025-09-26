Aquellos que compren dólar oficial no podrán operar financieros por 90 días

“No concretar, de manera directa o indirecta o por cuenta y orden de terceros, compras de títulos valores con liquidación en moneda extranjera a partir del momento en que requiere el acceso (rige desde hoy) y por los 90 días corridos subsiguientes”, dice una parte del comunicado “A” 8336 del BCRA.

La medida aplica a todas las personas [ya regía para las empresas], humanas y jurídicas, que no podrán operar con contado con liquidación o MEP y viceversa.

La Nación