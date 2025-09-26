Aquellos que compren dólar oficial no podrán operar financieros por 90 días

Este viernes al mediodía el Banco Central anunció que aquellas personas que compren el dólar oficial, no podrán operar dólares financieros por 90 días, de acuerdo a un comunicado de la entidad.

“No concretar, de manera directa o indirecta o por cuenta y orden de terceros, compras de títulos valores con liquidación en moneda extranjera a partir del momento en que requiere el acceso (rige desde hoy) y por los 90 días corridos subsiguientes”, dice una parte del comunicado “A” 8336 del BCRA.

La medida aplica a todas las personas [ya regía para las empresas], humanas y jurídicas, que no podrán operar con contado con liquidación o MEP y viceversa.

