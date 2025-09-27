De acuerdo con el relevamiento realizado en todo el país, las emociones y sentimientos que genera Javier Milei entre los que no aprueban al gobierno predominan el rechazo, el asco y la decepción.
Caputo confirmó que EE.UU. pidió "gobernabilidad"
El ministro de Economía, Luis Caputo, contó que la Casa Blanca ha exigido al Gobierno trabajar en la gobernabilidad del país, y adelantó que el Gobierno buscará mejorar las relaciones con las provincias y el Congreso.Política27/09/2025Ivana Chañi
El ministro de Economía, Luis Caputo, reveló que la Casa Blanca ha exigido al Gobierno trabajar en la gobernabilidad del país. El funcionario citó al subsecretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent, quien pidió "recomponer la confianza" con el Congreso y los gobernadores.
Caputo aseguró que el Ejecutivo se encargará de mejorar las relaciones políticas e institucionales.
El pedido del funcionario estadounidense, Scott Bessent, subraya la necesidad de estabilizar el frente político para avanzar con las reformas económicas. De esta manera, la presión externa se suma a la agenda interna del Gobierno, que ahora priorizará la recomposición de la confianza con los actores clave de la política nacional para garantizar el éxito del plan económico.
El presidente de la Comisión del Concejo Deliberante, Gonzalo Corral, confirmó que el pedido de suspensión es "hasta que se reúnan los convencionales constituyentes". Confirmó que el pedido fue elevado al área jurídica y que la próxima semana definirían la continuidad del proceso.
El concejal capitalino ponderó la ordenanza sancionada el miércoles pasado que crea el Programa Municipal de Participación Estudiantil, que busca la creación y acompañamiento de Centros de Estudiantes.
El decreto 682/2025 permitió a las cerealeras exportar US$ 7000 millones sin pagar derechos en apenas 72 horas. Los legisladores advirtieron por la falta de transparencia y controles.
El diputado de LLA y productor agropecuario, José Luis Espert, defendió al Gobierno tras la restitución de las retenciones a granos, aunque reconoció el "enojo del campo".
“Argentina no consolida su rumbo: los mercados desconfían de que podamos pagar toda la deuda, y por eso sube el riesgo país”, señaló el economista Álvaro Pérez.
El juicio contra los hermanos Saavedra por el femicidio de Jimena Salas continuó con la declaración de peritos del Cuerpo de Investigaciones Fiscales, quienes presentaron pruebas audiovisuales en la sala de audiencia.
Una trabajadora administrativa de una clínica de Tartagal acusó a la intendenta de Mosconi, Ana Guerrero, de haberla golpeado en su lugar de trabajo. El trasfondo sería un conflicto personal vinculado a un presunto triángulo amoroso.
La fecha habitual del 26 fue trasladada por acuerdo sindical y empresarial para generar un fin de semana largo.
La firma HTECH había sido contratada por la intervención de la obra social de los peones rurales y la Superintendencia de Servicios de Salud.