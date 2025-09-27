Caputo confirmó que EE.UU. pidió "gobernabilidad"

El ministro de Economía, Luis Caputo, reveló que la Casa Blanca ha exigido al Gobierno trabajar en la gobernabilidad del país. El funcionario citó al subsecretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent, quien pidió "recomponer la confianza" con el Congreso y los gobernadores.

Caputo aseguró que el Ejecutivo se encargará de mejorar las relaciones políticas e institucionales.

El pedido del funcionario estadounidense, Scott Bessent, subraya la necesidad de estabilizar el frente político para avanzar con las reformas económicas. De esta manera, la presión externa se suma a la agenda interna del Gobierno, que ahora priorizará la recomposición de la confianza con los actores clave de la política nacional para garantizar el éxito del plan económico.