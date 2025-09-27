El recluso intentó reducir su pena con constancias apócrifas de cursos en Córdoba, pero la Justicia comprobó que nunca los había realizado.
Temporal en Mendoza: un muerto, vuelos suspendidos y graves daños por el viento
Un fuerte temporal de viento golpeó a gran parte de Mendoza, dejando graves consecuencias que incluyen un fallecido, la suspensión de vuelos y serios daños.Provincias27/09/2025
El temporal que había sido anunciado para este sábado se hizo sentir con fuerza en Mendoza, provocando graves incidentes en todo el Gran Mendoza y alrededores. En Maipú, un árbol cayó sobre un vehículo que circulaba por calle Rawson y Villanueva, lo que provocó la muerte de una persona. El auto, un Fiat Uno, quedó completamente aplastado.
El viento del sector sur generó un marcado descenso de la temperatura y ocasionó cortes de luz en diferentes zonas. Además, el Aeropuerto Internacional El Plumerillo suspendió su actividad y quedaron cancelados vuelos con destino a Buenos Aires y Chile.
Las autoridades reportaron múltiples daños materiales por la caída de árboles y postes, además de interrupciones en el tránsito. En algunas zonas también se registraron lluvias, mientras que en la precordillera y Malargüe se produjo viento Zonda, y en la cordillera nevadas intensas.
Según el pronóstico oficial, en lo que resta del día habrá nubosidad variable, lluvias, tormentas y vientos moderados a fuertes del sector sur, con la posibilidad de tormentas severas en sectores del llano.
Con información de Noticias Argentinas
El cilindro metálico de 1,70 metros fue descubierto en un campo de Campo Rossi y ya intervienen bomberos y especialistas para determinar su origen.
Rodrigo Tripolone afirmó que la intervención de la fuerza local podría generar un conflicto de intereses y solicitó que las diligencias sean realizadas por fuerzas federales.
El hecho ocurrió en Juan José Castelli. La madre de la víctima del abuso la llevó al hospital por un sangrado y horas más tarde, tras la denuncia de un médico, volvió a la guardia con el bebé recién nacido
Las niñas de 7 y 10 años volvían de la escuela con su abuelo cuando fueron embestidas al intentar cruzar la calle. Vecinos describieron una escena “desgarradora”.
Córdoba: un estudiante irá a juicio por usar IA para manipular fotos de compañerasProvincias24/09/2025
La Justicia confirmó que un joven de 19 años será juzgado por difundir imágenes falsas de adolescentes en sitios pornográficos mediante face swapping.
“Argentina no consolida su rumbo: los mercados desconfían de que podamos pagar toda la deuda, y por eso sube el riesgo país”, señaló el economista Álvaro Pérez.
Caso Jimena Salas: peritos mostraron "imágenes sensibles" y se desalojó la sala
El juicio contra los hermanos Saavedra por el femicidio de Jimena Salas continuó con la declaración de peritos del Cuerpo de Investigaciones Fiscales, quienes presentaron pruebas audiovisuales en la sala de audiencia.
Escándalo en Mosconi: denuncian a la Intendenta por agredir a una empleada en un supuesto triángulo amorosoJudiciales26/09/2025
Una trabajadora administrativa de una clínica de Tartagal acusó a la intendenta de Mosconi, Ana Guerrero, de haberla golpeado en su lugar de trabajo. El trasfondo sería un conflicto personal vinculado a un presunto triángulo amoroso.
La fecha habitual del 26 fue trasladada por acuerdo sindical y empresarial para generar un fin de semana largo.
Causa OSPRERA: investigan facturas de una empresa contratada por la obra social intervenidaJudiciales26/09/2025
La firma HTECH había sido contratada por la intervención de la obra social de los peones rurales y la Superintendencia de Servicios de Salud.