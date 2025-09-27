Temporal en Mendoza: un muerto, vuelos suspendidos y graves daños por el viento

Un fuerte temporal de viento golpeó a gran parte de Mendoza, dejando graves consecuencias que incluyen un fallecido, la suspensión de vuelos y serios daños.

27/09/2025

El temporal que había sido anunciado para este sábado se hizo sentir con fuerza en Mendoza, provocando graves incidentes en todo el Gran Mendoza y alrededores. En Maipú, un árbol cayó sobre un vehículo que circulaba por calle Rawson y Villanueva, lo que provocó la muerte de una persona. El auto, un Fiat Uno, quedó completamente aplastado.

El viento del sector sur generó un marcado descenso de la temperatura y ocasionó cortes de luz en diferentes zonas. Además, el Aeropuerto Internacional El Plumerillo suspendió su actividad y quedaron cancelados vuelos con destino a Buenos Aires y Chile.

Las autoridades reportaron múltiples daños materiales por la caída de árboles y postes, además de interrupciones en el tránsito. En algunas zonas también se registraron lluvias, mientras que en la precordillera y Malargüe se produjo viento Zonda, y en la cordillera nevadas intensas.

Según el pronóstico oficial, en lo que resta del día habrá nubosidad variable, lluvias, tormentas y vientos moderados a fuertes del sector sur, con la posibilidad de tormentas severas en sectores del llano.

Con información de Noticias Argentinas

