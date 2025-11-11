Cuatro presos se fugaron de una comisaría en Isidro Casanova y son intensamente buscados

Los detenidos escaparon por la terraza de la Comisaría N°5 durante la madrugada. Todos tenían causas por robo agravado y la Policía desplegó un amplio operativo.

Provincias11/11/2025

Cuatro presos se fugaron de la Comisaría N°5 de Isidro Casanova el martes a la madrugada y continúan prófugos. Según indicaron las fuentes policiales, lograron escapar de la celda en la que estaban y escaparon por la terraza.

Alejandro Rodrigo Araujo, Daniel Germán Gardenes, Matías Ezequiel Nahuel Alcantara, Fernando Cisnero Palavecino y Emanuel David Herrera son intensamente buscados y la Policía montó un operativo para poder encontrarlos en las próximas horas. La principal sospecha es que escaparon por la zona.

Todos fueron detenidos en octubre y tienen causas por robo simple, robo calificado por arma de fuego y robo agravado por arma de fuego. Los prófugos escaparon hacia la Villa San Alberto, ubicada frente a la comisaría.

Por ese motivo, se desafectó al Oficial de Servicio de la Imaginaria de Calabozo, mientras que los equipos de GTO trabajan para poder encontrarlos. Ante esto, interviene en la investigación la UFI N°3 del Departamento Judicial de La Matanza.

Con información de C5N

