La menor jugaba en la zona gastronómica del Club Sportivo Rivadavia de San Genaro cuando el portón se desprendió repentinamente. El club suspendió sus actividades por 72 horas.
Cuatro presos se fugaron de una comisaría en Isidro Casanova y son intensamente buscados
Los detenidos escaparon por la terraza de la Comisaría N°5 durante la madrugada. Todos tenían causas por robo agravado y la Policía desplegó un amplio operativo.Provincias11/11/2025
Cuatro presos se fugaron de la Comisaría N°5 de Isidro Casanova el martes a la madrugada y continúan prófugos. Según indicaron las fuentes policiales, lograron escapar de la celda en la que estaban y escaparon por la terraza.
Alejandro Rodrigo Araujo, Daniel Germán Gardenes, Matías Ezequiel Nahuel Alcantara, Fernando Cisnero Palavecino y Emanuel David Herrera son intensamente buscados y la Policía montó un operativo para poder encontrarlos en las próximas horas. La principal sospecha es que escaparon por la zona.
Todos fueron detenidos en octubre y tienen causas por robo simple, robo calificado por arma de fuego y robo agravado por arma de fuego. Los prófugos escaparon hacia la Villa San Alberto, ubicada frente a la comisaría.
Por ese motivo, se desafectó al Oficial de Servicio de la Imaginaria de Calabozo, mientras que los equipos de GTO trabajan para poder encontrarlos. Ante esto, interviene en la investigación la UFI N°3 del Departamento Judicial de La Matanza.
Juicio por Cecilia Strzyzowski: perito confirmó que el cuerpo fue calcinado durante horas
Una especialista del Poder Judicial de Córdoba explicó que las temperaturas superaron los 800 grados. Hallaron huesos y piezas dentales pertenecientes a una mujer.
Los choferes del grupo MOQSA y Nuevo Halcón suspendieron todos los servicios desde la medianoche. Exigen el depósito de los sueldos de octubre y una actualización salarial frente a la inflación.
De acuerdo con los primeros trascendidos, el fuego se habría originado en el sector de la cocina y habría alcanzado el techo del edificio de Bahía Blanca.
Dos hombres fueron apuñalados en San Antonio; Agustín Elizalde se encuentra internado con heridas que comprometen órganos vitales, mientras que Ángel Vizcarra evoluciona de manera más estable.
Cuatro delincuentes entraron al establecimiento durante una hora; la víctima de 65 años murió al golpearse la cabeza al intentar inspeccionar el lugar.
Lo condenaron por el robo de la Caja de Abogados, pero no va a la cárcel: Críticas a la fiscal
El ex empleado fue condenado a tres años de prisión condicional tras comprobarse una defraudación de más de diez años. Desde la Caja calificaron el fallo como “indulgente”.
Modernización laboral y desempleo
El gobierno nacional sigue avanzando en los anuncios de la agenda que considera legitimada por los resultados de las elecciones del pasado mes de octubre.
Presupuesto 2026: el Municipio Capital proyecta duplicar las partidas para obras y una reducción de gastos corrientesSalta10/11/2025
El proyecto se presentó este lunes en el Concejo Deliberante para su análisis y prevé un incremento del 35% respecto al año en curso. Se eliminan ítems como viáticos, se reducen impuestos y se quitan tasas.
Boca Juniors recibirá una sanción económica de la Liga Profesional por el ingreso de un gran número de personas "particulares" al campo de juego de La Bombonera durante el Superclásico.
ADP anunció un paro porque Diputados quiere modificar el Estatuto del Educador
La Asociación Docente Provincial confirmó una medida de fuerza en oposición al proyecto de ley que busca incorporar un nuevo artículo al Estatuto del Educador. La iniciativa será tratada este martes en la Cámara de Diputados.