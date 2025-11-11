La menor jugaba en la zona gastronómica del Club Sportivo Rivadavia de San Genaro cuando el portón se desprendió repentinamente. El club suspendió sus actividades por 72 horas.
Juicio por Cecilia Strzyzowski: perito confirmó que el cuerpo fue calcinado durante horas
Una especialista del Poder Judicial de Córdoba explicó que las temperaturas superaron los 800 grados. Hallaron huesos y piezas dentales pertenecientes a una mujer.Provincias11/11/2025Agustina Tolaba
El cuerpo de Cecilia Strzyzowski fue quemado a más de 800 grados durante varias horas en la chanchería de la familia Sena en junio de 2023, confirmó Anahí Ginarte, perito forense del Poder Judicial de Córdoba, que declaró en las últimas horas en el juicio por jurados que se realiza en Resistencia.
Gustavo Briend, abogado querellante, ratificó dicha testimonial a la agencia Noticias Argentinas y sumó que la antropóloga forense también expuso ante el jurado popular y el tribunal que hallaron vértebras, costillas, cráneo, falanges, tibia, fémur, clavícula, rótula, peroné y piezas dentales, todas pertenecientes a una mujer.
Acerca de la extrema temperatura utilizada, Ginarte explicó que los restos encontrados “mostraban signos de calcinación, no de carbonización”, motivo por el cual se dificultó la obtención de ADN.
Briend también indicó que existe la posibilidad de que el veredicto se dé a conocer antes de lo previsto ante el avance del debate: "Creo que el viernes tenemos fallo".
En la audiencia de este lunes también declaró Francisco Rodolfo Ríos, el dueño de un campo situado en Campo Rossi Sur, aledaño a una propiedad de César Sena, Emerenciano y Marcela Acuña.
A su vez, expusieron una hermana del acusado Gustavo Obregón, una profesora de costura en la escuela del barrio Emerenciano y un perito en criminalística jubilado.
En el caso se encuentran acusados César y Emerenciano Sena, Marcela Acuña, Obregón, Gustavo Melgarejo, Fabiana González y Griselda Reinoso.
Con información de Noticias Argentinas
Los choferes del grupo MOQSA y Nuevo Halcón suspendieron todos los servicios desde la medianoche. Exigen el depósito de los sueldos de octubre y una actualización salarial frente a la inflación.
De acuerdo con los primeros trascendidos, el fuego se habría originado en el sector de la cocina y habría alcanzado el techo del edificio de Bahía Blanca.
Dos hombres fueron apuñalados en San Antonio; Agustín Elizalde se encuentra internado con heridas que comprometen órganos vitales, mientras que Ángel Vizcarra evoluciona de manera más estable.
Cuatro delincuentes entraron al establecimiento durante una hora; la víctima de 65 años murió al golpearse la cabeza al intentar inspeccionar el lugar.
“Call center tumbero”: Desbarataron una banda que operaba desde una cárcel de CórdobaProvincias10/11/2025
Tres hombres alojados en Cruz del Eje y dos mujeres fueron aprehendidos por organizar estafas y extorsiones desde la cárcel, en allanamientos realizados en La Calera.
Intendentes respaldan la reelección de Sáenz: “La mayoría piensa lo mismo”, dijo Moisés
El presidente del Foro de Intendentes, Marcelo Moisés, afirmó que la mayoría de los jefes comunales sigue con la postura de impulsar un nuevo periodo para el gobernador Gustavo Sáenz.
Lo condenaron por el robo de la Caja de Abogados, pero no va a la cárcel: Críticas a la fiscal
El ex empleado fue condenado a tres años de prisión condicional tras comprobarse una defraudación de más de diez años. Desde la Caja calificaron el fallo como “indulgente”.
Las billeteras digitales actualizan sus tasas y ofrecen rendimientos diarios por el dinero en cuenta. Ualá lidera el ranking con una TNA del 37%, seguida por Cocos y Naranja X. Conocé cuánto rinde hoy cada plataforma.
Modernización laboral y desempleo
El gobierno nacional sigue avanzando en los anuncios de la agenda que considera legitimada por los resultados de las elecciones del pasado mes de octubre.
Presupuesto 2026: el Municipio Capital proyecta duplicar las partidas para obras y una reducción de gastos corrientesSalta10/11/2025
El proyecto se presentó este lunes en el Concejo Deliberante para su análisis y prevé un incremento del 35% respecto al año en curso. Se eliminan ítems como viáticos, se reducen impuestos y se quitan tasas.