Juicio por Cecilia Strzyzowski: perito confirmó que el cuerpo fue calcinado durante horas

Una especialista del Poder Judicial de Córdoba explicó que las temperaturas superaron los 800 grados. Hallaron huesos y piezas dentales pertenecientes a una mujer.

Provincias11/11/2025Agustina TolabaAgustina Tolaba

caso-cecilia-strzyzowski-20251107-2133683

El cuerpo de Cecilia Strzyzowski fue quemado a más de 800 grados durante varias horas en la chanchería de la familia Sena en junio de 2023, confirmó Anahí Ginarte, perito forense del Poder Judicial de Córdoba, que declaró en las últimas horas en el juicio por jurados que se realiza en Resistencia.

Gustavo Briend, abogado querellante, ratificó dicha testimonial a la agencia Noticias Argentinas y sumó que la antropóloga forense también expuso ante el jurado popular y el tribunal que hallaron vértebras, costillas, cráneo, falanges, tibia, fémur, clavícula, rótula, peroné y piezas dentales, todas pertenecientes a una mujer.

Acerca de la extrema temperatura utilizada, Ginarte explicó que los restos encontrados “mostraban signos de calcinación, no de carbonización”, motivo por el cual se dificultó la obtención de ADN.

Briend también indicó que existe la posibilidad de que el veredicto se dé a conocer antes de lo previsto ante el avance del debate: "Creo que el viernes tenemos fallo".

WhatsApp-Image-2025-11-11-at-07.58.31-1-768x576Un incendio arrasa con las instalaciones del Hiper de la Cooperativa Obrera

En la audiencia de este lunes también declaró Francisco Rodolfo Ríos, el dueño de un campo situado en Campo Rossi Sur, aledaño a una propiedad de César Sena, Emerenciano y Marcela Acuña.

A su vez, expusieron una hermana del acusado Gustavo Obregón, una profesora de costura en la escuela del barrio Emerenciano y un perito en criminalística jubilado.

En el caso se encuentran acusados César y Emerenciano Sena, Marcela Acuña, Obregón, Gustavo Melgarejo, Fabiana González y Griselda Reinoso.

Con información de Noticias Argentinas

Te puede interesar
Lo más visto
Frases políticos

Modernización laboral y desempleo

Juan Manuel Urtubey
Opinión10/11/2025

El gobierno nacional sigue avanzando en los anuncios de la agenda que considera legitimada por los resultados de las elecciones del pasado mes de octubre.

Boletín de noticias

Recibí información en tu mail