Cuatro delincuentes entraron al establecimiento durante una hora; la víctima de 65 años murió al golpearse la cabeza al intentar inspeccionar el lugar.
Dos jóvenes heridos en violento ataque en Catamarca
Dos hombres fueron apuñalados en San Antonio; Agustín Elizalde se encuentra internado con heridas que comprometen órganos vitales, mientras que Ángel Vizcarra evoluciona de manera más estable.Provincias10/11/2025
Dos jóvenes fueron brutalmente atacados por al menos cuatro personas que los agredieron con armas blancas en la localidad catamarqueña de San Antonio y uno de ellos se encuentra en grave estado.
El hecho ocurrió alrededor de las 5 de la madrugada del domingo en la citada localidad del departamento de Fray Mamerto Esquiú, según fuentes policiales que indicaron que las víctimas son dos jóvenes de de 24 y 25 años, identificados como Agustín Elizalde y Ángel José Vizcarra.
De acuerdo con las primeras informaciones, ambos fueron atacados por personas con las que, presumiblemente, habrían mantenido algún tipo de discusión o altercado previo y, según indicó El Esquiú de Catamarca la confrontación escaló rápidamente cuando los agresores sacaron armas blancas, tras lo cual apuñalaron a los dos jóvenes.
Tras la agresión, las víctimas fueron auxiliadas y trasladadas de urgencia al Hospital San Juan Bautista, mientras que se indicó que es prepcupante el estado de salud de Elizalde debido a que sufrió heridas de gravedad que comprometieron órganos vitales.
En tanto, Vizcarra también recibió heridas cortantes y punzantes, pero su pronóstico sería más estable y ambos jóvenes se encuentran bajo estricta observación médica, según supo la Agencia Noticias Argentinas.
Efectivos policiales de la Comisaría Tercera y de la División Investigaciones intervinieron en el hecho, mientras que la Justicia, a través de la Fiscalía de Instrucción del distrito este en turno, inició las diligencias para identificar y capturar a los responsables del violento ataque.
Por su parte, los investigadores revisaron las cámaras de seguridad de la zona para determinar la secuencia del hecho e identificar a los agresores.
Con información de Noticias Argentinas
“Call center tumbero”: Desbarataron una banda que operaba desde una cárcel de CórdobaProvincias10/11/2025
Tres hombres alojados en Cruz del Eje y dos mujeres fueron aprehendidos por organizar estafas y extorsiones desde la cárcel, en allanamientos realizados en La Calera.
La víctima, un transportista de 59 años, fue atacada a golpes frente a su hijo. Los ladrones escaparon con una camioneta y un celular.
Emilse Barrera tenía 18 años. Su cuerpo apareció desnudo y golpeado en un camino de Frías. El detenido confesó: “Se me fue la mano”.
Jubilados desaparecidos: hallaron objetos en la costa y reactivaron la búsqueda en ChubutProvincias10/11/2025
Efectivos de distintas fuerzas rastrillan cuatro kilómetros de playa en Puerto Visser. Las pericias sobre la camioneta serán clave para avanzar en la causa.
A más de un año de la desaparición de Loan, la Justicia ordenó nuevos rastrillajesProvincias10/11/2025
Durante 50 días, fuerzas federales inspeccionarán cuatro lagunas cercanas a la propiedad del matrimonio Pérez-Caillava, detenidos por encubrimiento.
Las ventas de autos usados registraron un aumento del 11,81% en el acumulado de enero a octubre de 2025 respecto al año anterior, según la CCA, lo que genera optimismo en el sector.
Está a cuatro de Boca a falta de dos fechas y hoy disputará el Superclásico, que deberá ganar. Si no sale campeón, necesitaría una ayuda del Xeneize o de Rosario Central.
"Te van a pasar por arriba": El fuerte retruque de Pichetto a Galperín por el riesgo de Shein y TemuArgentina09/11/2025
Tras el pedido de Mercado Libre de igualar las regulaciones, Pichetto advirtió a Galperín que las empresas chinas "te van a pasar por arriba", desatando una fuerte polémica en la red social X.
La actividad digital de los talentos es vigilada de cerca por las empresas. El 50% de los reclutadores cree que un posteo puede afectar tu posición profesional. Conoce qué tipo de contenido (política, religión, críticas) puede desencadenar una sanción laboral.
Zeballos y Merentiel le dieron la victoria a Boca sobre River en el Superclásico
Boca Juniors venció 2-0 a River Plate en el Superclásico que se disputó en La Bombonera. Se metió en los playoffs del campeonato y logró pase a la Copa Libertadores 2026. Mientras que el Millonario deberá esperar otros resultados.