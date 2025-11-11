La menor jugaba en la zona gastronómica del Club Sportivo Rivadavia de San Genaro cuando el portón se desprendió repentinamente. El club suspendió sus actividades por 72 horas.
Un incendio arrasa con las instalaciones del Hiper de la Cooperativa Obrera
De acuerdo con los primeros trascendidos, el fuego se habría originado en el sector de la cocina y habría alcanzado el techo del edificio de Bahía Blanca.Provincias11/11/2025
Un incendio se desató esta mañana en el recientemente inaugurado Hiper de la Cooperativa Obrera. Por causas que se desconocen se prendieron fuego parte de las instalaciones ubicadas en Guatemala al 500.
Una llamarada de grandes dimensiones se observó en el techo, acompañado de una densa nube negra de humo.
Se desplegó un amplio operativo en la zona que incluyó cortes de calles para evitar la circulación en inmediaciones al supermercado que había vuelto a abrir sus puertas tras la inundación el pasado viernes 31 de octubre.
Juicio por Cecilia Strzyzowski: perito confirmó que el cuerpo fue calcinado durante horas
Una especialista del Poder Judicial de Córdoba explicó que las temperaturas superaron los 800 grados. Hallaron huesos y piezas dentales pertenecientes a una mujer.
Los choferes del grupo MOQSA y Nuevo Halcón suspendieron todos los servicios desde la medianoche. Exigen el depósito de los sueldos de octubre y una actualización salarial frente a la inflación.
Dos hombres fueron apuñalados en San Antonio; Agustín Elizalde se encuentra internado con heridas que comprometen órganos vitales, mientras que Ángel Vizcarra evoluciona de manera más estable.
Cuatro delincuentes entraron al establecimiento durante una hora; la víctima de 65 años murió al golpearse la cabeza al intentar inspeccionar el lugar.
“Call center tumbero”: Desbarataron una banda que operaba desde una cárcel de CórdobaProvincias10/11/2025
Tres hombres alojados en Cruz del Eje y dos mujeres fueron aprehendidos por organizar estafas y extorsiones desde la cárcel, en allanamientos realizados en La Calera.
Intendentes respaldan la reelección de Sáenz: “La mayoría piensa lo mismo”, dijo Moisés
El presidente del Foro de Intendentes, Marcelo Moisés, afirmó que la mayoría de los jefes comunales sigue con la postura de impulsar un nuevo periodo para el gobernador Gustavo Sáenz.
Lo condenaron por el robo de la Caja de Abogados, pero no va a la cárcel: Críticas a la fiscal
El ex empleado fue condenado a tres años de prisión condicional tras comprobarse una defraudación de más de diez años. Desde la Caja calificaron el fallo como “indulgente”.
Las billeteras digitales actualizan sus tasas y ofrecen rendimientos diarios por el dinero en cuenta. Ualá lidera el ranking con una TNA del 37%, seguida por Cocos y Naranja X. Conocé cuánto rinde hoy cada plataforma.
Modernización laboral y desempleo
El gobierno nacional sigue avanzando en los anuncios de la agenda que considera legitimada por los resultados de las elecciones del pasado mes de octubre.
Presupuesto 2026: el Municipio Capital proyecta duplicar las partidas para obras y una reducción de gastos corrientesSalta10/11/2025
El proyecto se presentó este lunes en el Concejo Deliberante para su análisis y prevé un incremento del 35% respecto al año en curso. Se eliminan ítems como viáticos, se reducen impuestos y se quitan tasas.