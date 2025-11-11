Un incendio arrasa con las instalaciones del Hiper de la Cooperativa Obrera

Un incendio se desató esta mañana en el recientemente inaugurado Hiper de la Cooperativa Obrera. Por causas que se desconocen se prendieron fuego parte de las instalaciones ubicadas en Guatemala al 500.

Una llamarada de grandes dimensiones se observó en el techo, acompañado de una densa nube negra de humo.

Se desplegó un amplio operativo en la zona que incluyó cortes de calles para evitar la circulación en inmediaciones al supermercado que había vuelto a abrir sus puertas tras la inundación el pasado viernes 31 de octubre.

Con información de Frente