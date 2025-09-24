Jóvenes desaparecidas en La Matanza: la Policía confirmó hallazgo de tres cuerpos

La Policía bonaerense confirmó ese miércoles el hallazgo de tres cuerpos en los allanamientos y rastrillajes por la búsqueda de las jóvenes Morena Verri (20 años), Brenda Loreley Del Castillo (20) y Lara Morena Gutiérrez (15) en Florencio Varela y hay hermetismo. En el caso ya hay cuatro detenidos.

Desde el lugar, efectivos que están abocados al operativo aseguraron que el resultado es “positivo” y se estima que en minutos habrá confirmación oficial, debido a que por el momento no se lograron identificar los cuerpos.

Según detallaron a la agencia Noticias Argentinas, los tres cuerpos fueron encontrados enterrados en un pozo en el patio de una casa. En un comienzo se informó que uno de los cadáveres se encontraba dentro de la camioneta, pero dicha versión ya fue descartada.

El martes por la noche comenzaron los procedimientos en los que se logró constatar la presencia de manchas hemáticas y la detención de al menos cuatro personas.

Fuentes del caso explicaron a NA que los operativos en la zona comenzaron tras detectar la última conexión que localizó la antena celular de una de las chicas.

De este modo, se llevó a cabo un allanamiento de urgencia en una vivienda, la cual el viernes por la noche había sido alquilada por una banda perteneciente al barrio 1-11-14 y que habían organizado una "fiesta narco".

Allí dentro encontraron a un hombre y una mujer que "limpiaban con lavandina restos de sangre que había por todos lados".

Luego, tras las primeras averiguaciones se logró dar con un hotel de la zona, motivo por el cual se realizó otra pesquisa donde se dio con otro hombre y otra mujer, ambos detenidos.

Esta última es dueña de la casa previamente allanada y quien contrató a dos jóvenes para limpiar.

