Jóvenes desaparecidas en La Matanza: la Policía confirmó hallazgo de tres cuerpos

Buscan a José Mateo de 12 añosPoliciales24/09/2025
El niño de 12 años se ausentó de su hogar en Villa Lola, El Encón hoy al mediodía. Se tomó conocimiento tras la denuncia de un familiar. Interviene la Fiscalía Penal Rosario de Lerma.
Hay hermetismo para saber si son las jóvenes Morena Verri (20 años), Brenda Loreley Del Castillo (20) y Lara Morena Gutiérrez (15).Policiales24/09/2025
La Policía bonaerense confirmó ese miércoles el hallazgo de tres cuerpos en los allanamientos y rastrillajes por la búsqueda de las jóvenes Morena Verri (20 años), Brenda Loreley Del Castillo (20) y Lara Morena Gutiérrez (15) en Florencio Varela y hay hermetismo. En el caso ya hay cuatro detenidos.
Desde el lugar, efectivos que están abocados al operativo aseguraron que el resultado es “positivo” y se estima que en minutos habrá confirmación oficial, debido a que por el momento no se lograron identificar los cuerpos.
Según detallaron a la agencia Noticias Argentinas, los tres cuerpos fueron encontrados enterrados en un pozo en el patio de una casa. En un comienzo se informó que uno de los cadáveres se encontraba dentro de la camioneta, pero dicha versión ya fue descartada.
El martes por la noche comenzaron los procedimientos en los que se logró constatar la presencia de manchas hemáticas y la detención de al menos cuatro personas.
Fuentes del caso explicaron a NA que los operativos en la zona comenzaron tras detectar la última conexión que localizó la antena celular de una de las chicas.
De este modo, se llevó a cabo un allanamiento de urgencia en una vivienda, la cual el viernes por la noche había sido alquilada por una banda perteneciente al barrio 1-11-14 y que habían organizado una "fiesta narco".
Allí dentro encontraron a un hombre y una mujer que "limpiaban con lavandina restos de sangre que había por todos lados".
Luego, tras las primeras averiguaciones se logró dar con un hotel de la zona, motivo por el cual se realizó otra pesquisa donde se dio con otro hombre y otra mujer, ambos detenidos.
Esta última es dueña de la casa previamente allanada y quien contrató a dos jóvenes para limpiar.
El procedimiento se llevó a cabo esta madrugada en avenida Bélgica y Chacabuco, tras un patrullaje preventivo. Intervino la Fiscalía Penal 5.
La intervención se registró esta madrugada durante un control vehicular en ruta nacional 68 kilómetro 152. Intervino la Fiscalía Penal correspondiente.
La cobertura policial por el Día del Estudiante, la feria Potencia y distintas celebraciones en la provincia se desarrolló sin hechos de gravedad.
La Policía de Salta informó que durante el fin de semana se realizaron más de 9.500 controles vehiculares.
Ocurrió en la tarde del sábado en la ruta nacional 68, a la altura del barrio Pueblo Nuevo, donde, por causas a establecer, un hombre perdió la vida. Los vehículos involucrados serían un auto y una bicicleta.
El Gobierno busca cerrar un swap con el Tesoro de Estados Unidos para reforzar reservas y afrontar vencimientos de deuda hasta enero. La operación replicaría el esquema vigente con China.
El ministro de Salud de Salta, Federico Mangione, aseguró que un grupo de anestesistas maneja un “monopolio extorsivo” que condiciona la atención en los hospitales. Advirtió que no cederá ante sus reclamos y que deberán “responderle a la sociedad”.
Sportivo Pocitos apunta alto: el club del norte salteño negocia con Mauro Zárate, ex jugador de Boca, Vélez y Lazio, para sumarlo al plantel en el próximo Torneo Regional Amateur.No sería la primera vez que Pocitos sorprende con fichajes de renombre: en su momento, el club logró sumar a Pablo Mouche para disputar un par de partido.
El tribunal que integran los jueces José Luis Riera, Mónica Faber y Maximiliano Troyano encabezará la primera audiencia en el juicio contra los hermanos Adrián Guillermo Saavedra y Carlos Damián Saavedra.
Se trata de CaféLSA, emprendimiento salteño creado por personas sordas, atendido por personas sordas y que impulsa la enseñanza de la Lengua de Señas Argentina. “Es un puente para toda la comunidad”, expresaron.