Senadores se pronunciaron contra la Asociación de Anestesistas

El Senador por Cachi consideró que el gobierno nacional utilizó a los productores para garantizar “un choreo” de 1500 millones de dólares para las cerealeras. “Me quedo corto si digo que es una mera acción electoral”, aseguró.
En el tramo de manifestaciones de la sesión del Senado provincial, los legisladores se pronunciaron por la problemática de los anestesistas y, en este sentido, advirtieron que se ha formado una “corporación” que decide sobre si se presta o no el servicio de acuerdo solo a la remuneración que reciben.
“Hay unos señores que se asociaron en una sociedad civil y determinan cuantos anestesistas podemos tener en Salta”, sostuvo – a su turno – el representante de La Caldera, Miguel Calabró, y señaló que, en realidad, es el Estado Provincial el que tiene la potestad de administrar las profesiones; “¿cómo puede ser que estos tipos se arroguen esa posibilidad?”, cuestionó.
Indicó, asimismo, que en la reunión que mantuvieron los senadores con los gerentes de hospitales se dejó en claro que no se pretendía discutir cuánto es el salario de estos profesionales, pero que el sentido común indica que, si un cirujano cobra $10 por su tarea, un anestesista no puede cobrar $100.
“La sociedad salteña no puede ser cautiva de un grupo de profesionales. La Provincia nombro a dos anestesistas, pero esta asociación no los dejó asumir solo por una cuestión económica, porque iban a cobrar menos trabajando para el Estado”, finalizó Calabró.
Por su parte, Walter Cruz, senador por Iruya, indicó que la mencionada reunión los gerentes advirtieron que se venían en la obligación de reprogramar cirugías y todo porque “una suerte de asociación juega con el servicio de Salud Pública”.
“Esta corporación se arroga la potestad de decidir sobre las prestaciones. Creo que tenemos que hacer notar que aquí hay una corporación que está jugando con la Salud no solo de los salteños, sino de todos los argentinos”, añadió.
En tanto, instó al Ejecutivo provincial a “llevar más allá las cosas”.
“La Fiscalía de Estado debería estar preparando algo, quizás la ley antimonopolio se puede aplicar. De 150 intervenciones planificadas, que estemos haciendo 15 es una barbaridad, después la gente se enoja con el hospital y no es así. Esta corporación se cree superior y tenemos que hacerle frente”, sentenció Cruz.
Paso histórico para la Provincia: Sáenz anunció la creación del Fondo de Garantías SaltaPolítica25/09/2025
Busca facilitar el acceso al crédito a Pymes, apoyar sectores estratégicos, promover la inclusión financiera, la producción, la innovación y el empleo. El proyecto de ley se enviará a la Legislatura provincial la próxima semana.
Mandatarios de siete provincias se reunieron para reclamar previsibilidad económica, financiamiento y un acuerdo nacional que priorice producción y empleo. Advirtieron que la Casa Rosada debe ofrecer señales concretas y políticas.
El kirchnerismo frenó en el Senado la actualización de multas por evasión tributariaPolítica25/09/2025
Pese al amplio aval en Diputados, el Frente de Todos dejó sin quórum la comisión de Justicia y Asuntos Penales. El proyecto buscaba elevar sanciones irrisorias que hoy alcanzan a pequeños comerciantes.
El exministro advirtió que Milei recurrió a un “rescate financiero” de Estados Unidos para evitar una devaluación y que la operación será “muy costosa” para la sociedad.
Milei logró frenar la inflación, pero según The Wall Street Journal, “necesita ayuda para el resto”Política25/09/2025
El influyente diario norteamericano especializado en finanzas publicó un análisis donde advierte sobre el riesgo que enfrenta el país ante las corridas cambiarias, tras el pedido de asistencia al gobierno de Estados Unidos
Prevén la construcción de módulos carcelarios y de un pabellón en la Unidad Carcelaria de TartagalSalta24/09/2025
Avanzan las mesas de trabajo para mejorar las condiciones de las personas privadas de libertad. Se concretaron nuevas reuniones de un espacio interinstitucional, donde se informaron las nuevas acciones para garantizar derechos fundamentales de las personas detenidas.
Luego de haber suspendido el cobro de las retenciones, el Gobierno logró en apenas tres días de operatoria del mercado de granos más de la mitad de la meta de US$7000 millones de ingresos fijada en el decreto 682/2025.
La concejal capitalina lamentó el triple femicidio ocurrido en Buenos Aires y aseguró que los discursos de odio contra las mujeres, como nunca en la historia, están avalados por el Ejecutivo del país.
El concejal Guillermo Kripper denunció el recorte de Nación y detalló que Progresar Trabajo cayó un 56%, mientras que Progresar Superior lo hizo un 54%.
Emergencia Sanitaria: en el Senado, gerentes de hospitales ofrecieron un diagnóstico sobre la situaciónPolítica24/09/2025
Se expusieron los graves problemas por los que atraviesan los servicios hospitalarios por la falta de profesionales, particularmente anestesistas y se analizaron posibles soluciones para mejorar la atención.