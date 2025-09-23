Frustran robo de un reflector en Villa Chartas, dos detenidos

En la madrugada de este martes, efectivos del Distrito de Prevención 1 detectaron a dos individuos intentando sustraer un reflector de la vía pública.

El procedimiento se originó durante un patrullaje preventivo en avenida Bélgica y Chacabuco de villa Chartas.

En ese marco, dos hombres mayores de edad fueron puestos a disposición de la Justicia. Además, se secuestró un cuchillo.

Intervino la Fiscalía Penal 5.