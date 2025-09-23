Frustran robo de un reflector en Villa Chartas, dos detenidos

El procedimiento se llevó a cabo esta madrugada en avenida Bélgica y Chacabuco, tras un patrullaje preventivo. Intervino la Fiscalía Penal 5.

Policiales23/09/2025

robo frustrado en villa chartas

En la madrugada de este martes, efectivos del Distrito de Prevención 1 detectaron a dos individuos intentando sustraer un reflector de la vía pública.

El procedimiento se originó durante un patrullaje preventivo en avenida Bélgica y Chacabuco de villa Chartas.

En ese marco, dos hombres mayores de edad fueron puestos a disposición de la Justicia. Además, se secuestró un cuchillo. 

Intervino la Fiscalía Penal 5.

