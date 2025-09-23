El procedimiento se llevó a cabo esta madrugada en avenida Bélgica y Chacabuco, tras un patrullaje preventivo. Intervino la Fiscalía Penal 5.
Detienen a un hombre en El Carril por un auto robado en Córdoba
La intervención se registró esta madrugada durante un control vehicular en ruta nacional 68 kilómetro 152. Intervino la Fiscalía Penal correspondiente.Policiales23/09/2025
En la madrugrada de este martes, efectivos de la División Policía de Seguridad Caminera, tras fiscalizar a un hombre y su vehículo, detectó que el rodado poseía requerimiento judicial de la provincia de Córdoba.
El procedimiento se originó en el marco de un control vehicular en ruta nacional 68, kilómetro 152 de la localidad de El Carril.
En ese contexto, un hombre fue puesto a disposición de la Justicia junto al auto secuestrado.
Intervino la Fiscalía Penal correspondiente.
