Trump anunció aranceles del 100% a medicamentos importados

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que impondrá nuevos aranceles a las importaciones de medicamentos, que será de 100% y del 25% sobre camiones pesados. También aplicará gravámenes a muebles. La medida comenzará a regir desde el 1° de octubre.

La decisión del republicano busca “defender a los fabricantes estadounidenses y reducir el déficit presupuestario”.

“A partir del 1° de octubre de 2025, impondremos un arancel del 100 por ciento a cualquier producto farmacéutico de marca o patentado, a menos que la empresa esté construyendo su planta de fabricación farmacéutica en Estados Unidos”, escribió Trump en redes sociales.

