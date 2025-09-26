El presidente argentino ratificó su apoyo a Israel frente a Hamas y abordó la situación de los rehenes argentinos en Gaza.
EE.UU.: un delincuente baleó a su ex “para demostrarle su amor” a su nueva pareja
El joven de 23 años fue detenido meses después del grave ataque. La víctima sufrió heridas en los pies.El Mundo26/09/2025
Un caso estremecedor sacudió a la ciudad de Peoria, en Estados Unidos: un joven de 23 años, identificado como Jaquon L. Timothy, fue detenido acusado de dispararle a su exnovia en un intento de “probarle su amor” a su actual pareja.
El hecho ocurrió el 19 de julio, cuando la policía respondió a un llamado por disparos cerca de la 1:30. Al llegar, los oficiales encontraron a la víctima con heridas de bala en los pies, según informó la Fiscalía del Condado de Peoria tras la detención del sospechoso el 18 de septiembre.
El plan detrás del ataque y la confesión por mensaje
Durante la investigación, los agentes descubrieron que Timothy le había anticipado a su nueva novia lo que planeaba hacer. Según el testimonio de la joven, el acusado le contó antes del ataque que iba a dispararle a su ex y, tras concretar el hecho, le envió un mensaje para confirmarlo.
La fiscalía detalló que, al revisar el teléfono de Timothy, hallaron un mensaje en el que él mismo “se atribuía el tiroteo”. Para los investigadores, Timothy le disparó a su exnovia “como una forma de demostrarle su amor a su nueva novia .El ataque fue entonces un intento de demostrarle a su actual pareja ‘hasta dónde era capaz de llegar por ella’”.
El Departamento de Policía de Peoria informó que la víctima, de 18 años, recibió disparos en ambos pies . Fue trasladada a un hospital con lesiones leves.
Un delincuente con antecedentes por robo
Jaquon Timothy fue imputado por “agresión agravada con arma de fuego”, un delito grave en el estado de Illinois.
En 2022, Timothy fue condenado a 22 meses de prisión por haber robado armas armas de fuego de una armería junto a varios cómplices.
Luego, chocaron al intentar escapar de la policía en un auto robado. La banda también había sido acusada de intentar robar vehículos de un concesionario antes de robar las armas.
Con información de TN
El dirigente chavista recluta y protege a delincuentes urbanos para sostener su influencia política y económica en la capital venezolana, mientras amenaza con la “vía armada” ante cualquier oposición.
Venezuela: Maduro ordenó un simulacro de preparación civil ante un “conflicto armado”El Mundo26/09/2025
La medida coincide con los despliegues militares de Estados Unidos en aguas caribeñas para operaciones contra el narcoterrorismo.
Cuerpos desmembrados y decapitados es el resultado del segundo enfrentamiento que sacude al sistema penitenciario del país esta semana.
Familiares de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa exigieron justicia y recordaron la falta de avances en la investigación del caso.
La medida, que también afecta camiones pesados y muebles, comenzará a regir el 1° de octubre y busca defender a la industria estadounidense.
Gimnasia y Tiro se presenta ante Atlanta por la penúltima fecha de la Primera NacionalDeportes26/09/2025
Gimnasia y Tiro se prepara para uno de los partidos más importantes de la fase regular de la Primera Nacional, recibirá a Atlanta por la fecha 33 del torneo este viernes a las 22:00 horas en el Estadio El Gigante del Norte de Salta. Árbitro para el choque entre "albos" y "bohemios" :Bruno Amiconi
“Los plazos ya se vencieron”: preocupa la postergación en la elección del Defensor del Pueblo
El abogado constitucionalista Sebastián Aguirre Astigueta señaló que el proceso se encuentra en suspenso pese a los cronogramas establecidos. "Se empieza a desvirtuar la institución" sostuvo.
“Nadie pone el foco en los violadores”: alarma por red de explotación de menores en Salta
La presidenta de Volviendo a Casa denunció la mínima atención mediática, pidió foco en los responsables del abuso que están siendo investigados por la justicia federal "para evitar filtraciones".
"No son culpables": el duro reclamo a la Justicia de la madre de Jimena Salas
Cristina García, madre de Jimena Salas, sorprendió en el juicio al pedir la liberación de los hermanos Saavedra, a quienes no consideró culpables. Criticó la investigación y advirtió que, tras ocho años, la causa sigue sin respuestas.
El evento The Distinguished Gentelman's Drive se realizará este domingo 28 de septiembre a las 16 horas. El recorrido comenzará en el Monumento a Güemes y finalizará en El Punto (San Lorenzo Chico). La finalidad es concientizar sobre salud masculina y recaudar fondos para la causa.