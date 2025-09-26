EE.UU.: un delincuente baleó a su ex “para demostrarle su amor” a su nueva pareja

Un caso estremecedor sacudió a la ciudad de Peoria, en Estados Unidos: un joven de 23 años, identificado como Jaquon L. Timothy, fue detenido acusado de dispararle a su exnovia en un intento de “probarle su amor” a su actual pareja.

El hecho ocurrió el 19 de julio, cuando la policía respondió a un llamado por disparos cerca de la 1:30. Al llegar, los oficiales encontraron a la víctima con heridas de bala en los pies, según informó la Fiscalía del Condado de Peoria tras la detención del sospechoso el 18 de septiembre.

El plan detrás del ataque y la confesión por mensaje

Durante la investigación, los agentes descubrieron que Timothy le había anticipado a su nueva novia lo que planeaba hacer. Según el testimonio de la joven, el acusado le contó antes del ataque que iba a dispararle a su ex y, tras concretar el hecho, le envió un mensaje para confirmarlo.

La fiscalía detalló que, al revisar el teléfono de Timothy, hallaron un mensaje en el que él mismo “se atribuía el tiroteo”. Para los investigadores, Timothy le disparó a su exnovia “como una forma de demostrarle su amor a su nueva novia .El ataque fue entonces un intento de demostrarle a su actual pareja ‘hasta dónde era capaz de llegar por ella’”.

El Departamento de Policía de Peoria informó que la víctima, de 18 años, recibió disparos en ambos pies . Fue trasladada a un hospital con lesiones leves.

Un delincuente con antecedentes por robo

Jaquon Timothy fue imputado por “agresión agravada con arma de fuego”, un delito grave en el estado de Illinois.

En 2022, Timothy fue condenado a 22 meses de prisión por haber robado armas armas de fuego de una armería junto a varios cómplices.

Luego, chocaron al intentar escapar de la policía en un auto robado. La banda también había sido acusada de intentar robar vehículos de un concesionario antes de robar las armas.

Con información de TN