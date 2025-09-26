El presidente argentino ratificó su apoyo a Israel frente a Hamas y abordó la situación de los rehenes argentinos en Gaza.
Protesta en Ciudad de México termina con un cuartel militar incendiado
Familiares de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa exigieron justicia y recordaron la falta de avances en la investigación del caso.El Mundo26/09/2025
Manifestantes derribaron con un camión la puerta de un cuartel militar en Ciudad de México durante una protesta realizada este jueves con motivo del undécimo aniversario de la desaparición de 43 estudiantes de la localidad de Ayotzinapa, en el sur del país.
Hombres encapuchados chocaron el vehículo de carga, marcha atrás, contra una puerta de la unidad militar y luego lo prendieron fuego.
Los manifestantes se retiraron luego sin que se reportaron heridos o detenciones, mientras los bomberos controlaban las llamas.
“Tocó dar un mensaje”
“Tocó ir a dar un mensaje”, justificó a la prensa Melitón Ortega, tío de Mauricio Ortega, uno los jóvenes desaparecidos.
“No queremos que nos digan que sienten nuestro dolor (...), queremos saber dónde están, qué pasó con ellos, si están vivos o muertos”, añadió.
Los alumnos de la escuela de maestros de Ayotzinapa desaparecieron la noche del 26 de septiembre de 2014 en la ciudad de Iguala, en el estado de Guerrero, sur del país, en lo que se considera una de las peores violaciones de derechos humanos en México.
Los estudiantes desaparecieron mientras se desplazaban en autobuses para participar en unas protestas en Ciudad de México.
Hasta ahora solo han sido identificados los restos de tres de ellos a partir de pequeños despojos óseos. No hay condenas por el caso, cuyas pesquisas mencionan la posible participación de jefes militares.
Los familiares de las víctimas aseguran que la secretaría de Defensa se niega a entregar información sobre supuestos patrullajes militares realizados el día de los hechos y que, a su juicio, podrían ayudar a esclarecer el caso.
Previo a cada aniversario, familiares y estudiantes de la misma universidad suelen protestar para exigir justicia. Para este viernes está convocada una marcha hacia el Zócalo capitalino (plaza central), en cuyas inmediaciones está el palacio presidencial.
En 2024, al cumplirse una década de la desaparición, manifestantes derribaron con una camioneta una puerta de ese edificio en momentos en que el entonces presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, ofrecía su habitual rueda de prensa.
“La lucha de los padres y de la normal va a continuar”, advirtió Ortega.
Qué pasó con los 43 estudiantes desaparecidos
En el marco de las investigaciones se señaló a policías locales de haber detenido a los 43 estudiantes para luego entregarlos a narcotraficantes. También fue procesado un antiguo fiscal general.
Críticos de la investigación, una indagatoria de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y un informe del gobierno de López Obrador mencionaron también la probable participación de jefes militares en este caso.
Este último reporte consideró la desaparición como un crimen de Estado.
México acumula más de 120.000 desaparecidos, la mayoría desde 2006 cuando el gobierno declaró la guerra a los cárteles del narcotráfico con participación militar.
Con información de AFP
El dirigente chavista recluta y protege a delincuentes urbanos para sostener su influencia política y económica en la capital venezolana, mientras amenaza con la “vía armada” ante cualquier oposición.
Venezuela: Maduro ordenó un simulacro de preparación civil ante un “conflicto armado”El Mundo26/09/2025
La medida coincide con los despliegues militares de Estados Unidos en aguas caribeñas para operaciones contra el narcoterrorismo.
El joven de 23 años fue detenido meses después del grave ataque. La víctima sufrió heridas en los pies.
Cuerpos desmembrados y decapitados es el resultado del segundo enfrentamiento que sacude al sistema penitenciario del país esta semana.
La medida, que también afecta camiones pesados y muebles, comenzará a regir el 1° de octubre y busca defender a la industria estadounidense.
Gimnasia y Tiro se presenta ante Atlanta por la penúltima fecha de la Primera NacionalDeportes26/09/2025
Gimnasia y Tiro se prepara para uno de los partidos más importantes de la fase regular de la Primera Nacional, recibirá a Atlanta por la fecha 33 del torneo este viernes a las 22:00 horas en el Estadio El Gigante del Norte de Salta. Árbitro para el choque entre "albos" y "bohemios" :Bruno Amiconi
“Los plazos ya se vencieron”: preocupa la postergación en la elección del Defensor del Pueblo
El abogado constitucionalista Sebastián Aguirre Astigueta señaló que el proceso se encuentra en suspenso pese a los cronogramas establecidos. "Se empieza a desvirtuar la institución" sostuvo.
“Nadie pone el foco en los violadores”: alarma por red de explotación de menores en Salta
La presidenta de Volviendo a Casa denunció la mínima atención mediática, pidió foco en los responsables del abuso que están siendo investigados por la justicia federal "para evitar filtraciones".
"No son culpables": el duro reclamo a la Justicia de la madre de Jimena Salas
Cristina García, madre de Jimena Salas, sorprendió en el juicio al pedir la liberación de los hermanos Saavedra, a quienes no consideró culpables. Criticó la investigación y advirtió que, tras ocho años, la causa sigue sin respuestas.
El evento The Distinguished Gentelman's Drive se realizará este domingo 28 de septiembre a las 16 horas. El recorrido comenzará en el Monumento a Güemes y finalizará en El Punto (San Lorenzo Chico). La finalidad es concientizar sobre salud masculina y recaudar fondos para la causa.