El gobierno nacional anunció un pequeño aumento de casi 7 mil pesos en las jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares para octubre, mes en que tendrán lugar las elecciones legislativas nacionales.
La pobreza fue de 31,6% en el primer semestre del año
La cifra mejoró más de 20 puntos respecto del mismo período de 2024, y más de 6 puntos contra fines del año pasado. El 6,9% de la población se situó por detrás de la línea de indigencia.Economía25/09/2025
El 31,6% de los argentinos se ubicó por debajo de la línea de pobreza durante el primer semestre de 2025. Significó una caída de más de 20 puntos respecto del mismo período del año pasado, debido a la elevada base de comparación y a la desaceleración de la inflación.
Asimismo, el 6,9% de la población se situó por detrás de la línea de indigencia. Vale remarcar que, durante el último año, el costo de las canastas básicas que se utilizan para medir estos indicadores subió por debajo de la inflación general, lo cual explica estas mejoras, pese a que, en términos generales, los salarios reales se estancaron en los últimos meses.
Entre el segundo semestre de 2024 y el primero de 2025, las tasas de indigencia y pobreza disminuyeron dado que el ingreso total familiar aumentó más que las canastas básicas alimentaria y total. En el 1° semestre de 2025, el 45,4% de los menores de 15 años habitaban hogares bajo la línea de pobreza; el 37% de las personas de 15 a 29; el 27,7% de las de 30 a 64; y el 10,8% de las mayores de 65.
Supermercados del interior advierten que reciben listas con aumentos de precios de hasta 7%Economía25/09/2025
Tras la volatilidad cambiaria de las últimas semanas, las cadenas de supermercados del interior advirtieron tensiones con muchos proveedores por nuevas listas de precios que comenzaron a llegar a las sucursales.
El campo dijo que el beneficio de retenciones cero fue un “negocio muy grande para pocos”Economía25/09/2025
Los dirigentes del sector pusieron la lupa sobre la manera en el que se llegó a los US$7000 millones en ventas al exterior por los exportadores; las medidas siguen hasta el 31 de octubre para la carne.
Apuntan al diseño de la norma y afirman que los productores no obtuvieron ningún beneficio.
Tras el récord de liquidaciones que en sólo tres días completó el cupo de u$s7.000 millones previsto en el Decreto 682/2025, el Gobierno dio de baja el beneficio de retenciones cero.
ARCA eliminó las facturas "M"Economía25/09/2025
Se reemplaza por las clase “A” con la leyenda “Operación Sujeta a Retención”. ARCA afirmó que “busca simplificar y modernizar los procedimientos relacionados con la emisión de comprobantes”.
Prevén la construcción de módulos carcelarios y de un pabellón en la Unidad Carcelaria de TartagalSalta24/09/2025
Avanzan las mesas de trabajo para mejorar las condiciones de las personas privadas de libertad. Se concretaron nuevas reuniones de un espacio interinstitucional, donde se informaron las nuevas acciones para garantizar derechos fundamentales de las personas detenidas.
Luego de haber suspendido el cobro de las retenciones, el Gobierno logró en apenas tres días de operatoria del mercado de granos más de la mitad de la meta de US$7000 millones de ingresos fijada en el decreto 682/2025.
La concejal capitalina lamentó el triple femicidio ocurrido en Buenos Aires y aseguró que los discursos de odio contra las mujeres, como nunca en la historia, están avalados por el Ejecutivo del país.
El concejal Guillermo Kripper denunció el recorte de Nación y detalló que Progresar Trabajo cayó un 56%, mientras que Progresar Superior lo hizo un 54%.
Emergencia Sanitaria: en el Senado, gerentes de hospitales ofrecieron un diagnóstico sobre la situaciónPolítica24/09/2025
Se expusieron los graves problemas por los que atraviesan los servicios hospitalarios por la falta de profesionales, particularmente anestesistas y se analizaron posibles soluciones para mejorar la atención.