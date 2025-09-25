La pobreza fue de 31,6% en el primer semestre del año

El 31,6% de los argentinos se ubicó por debajo de la línea de pobreza durante el primer semestre de 2025. Significó una caída de más de 20 puntos respecto del mismo período del año pasado, debido a la elevada base de comparación y a la desaceleración de la inflación.

Asimismo, el 6,9% de la población se situó por detrás de la línea de indigencia. Vale remarcar que, durante el último año, el costo de las canastas básicas que se utilizan para medir estos indicadores subió por debajo de la inflación general, lo cual explica estas mejoras, pese a que, en términos generales, los salarios reales se estancaron en los últimos meses.

Entre el segundo semestre de 2024 y el primero de 2025, las tasas de indigencia y pobreza disminuyeron dado que el ingreso total familiar aumentó más que las canastas básicas alimentaria y total. En el 1° semestre de 2025, el 45,4% de los menores de 15 años habitaban hogares bajo la línea de pobreza; el 37% de las personas de 15 a 29; el 27,7% de las de 30 a 64; y el 10,8% de las mayores de 65.