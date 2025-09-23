Sportivo Pocitos tienta a Mauro Zárate para el Regional Amateur

A sus 38 años, Zárate, que se retiró del fútbol profesional tras su paso por Danubio, podría aportar experiencia y jerarquía, además de atraer a los hinchas al estadio. No sería la primera sorpresa de Pocitos: años atrás ya logró que Pablo Mouche juegue un par de partidos con el equipo.

Las negociaciones avanzan y, de concretarse, Zárate se sumaría para el inicio del torneo, dejando al club con un refuerzo de lujo y un impacto mediático importante.

El club salteño, que viene de consagrarse campeón de la Liga Departamental de General San Martín en 2023 y 2024, busca con este fichaje dar un salto de calidad y consolidarse como uno de los equipos más competitivos de la región. La incorporación de Zárate no solo aportaría experiencia y jerarquía al equipo, sino que también podría generar un gran impacto mediático y atraer a más aficionados al estadio.

No sería la primera vez que Pocitos sorprende con fichajes de renombre: en su momento, el club logró sumar a Pablo Mouche para disputar un par de partidos, dejando una huella en la historia del equipo y demostrando su ambición por destacar en la región.

Aún no se ha confirmado oficialmente el fichaje de Zárate, pero las negociaciones avanzan positivamente. En las próximas semanas, se espera que se concrete su incorporación, y que el exinternacional argentino pueda hacer su debut con la camiseta de Sportivo Pocitos en el inicio del Torneo Regional Amateur 2025/26.