Tras el récord de liquidaciones que en sólo tres días completó el cupo de u$s7.000 millones previsto en el Decreto 682/2025, el Gobierno dio de baja el beneficio de retenciones cero.
Advierten que la retención cero solo benefició a las grandes cerealeras
Apuntan al diseño de la norma y afirman que los productores no obtuvieron ningún beneficio.
Expertos del sector agropecuario alertaron que la eliminación temporal de retenciones solo favoreció a las cerealeras y no llegó al productor debido al diseño de la norma.
Incluso trascendió que una de las empresas exportadoras más grandes habría inscripto ventas por US$ 4.200 millones, equivalente al 60% del total del cupo.
Según detalló el periodista especializado Matías Longoni en un hilo de “X”, “Economía permitió que se anotaran DJVE (exportaciones) a diestra y siniestra, sin ningún límite ni condición. Las exportadoras vieron la posibilidad que les habilitaron y se aprovecharon de la necesidad de los cráneos del Palacio de Hacienda”. Longoni aclaró que, en consecuencia, las empresas “no cometieron ningún delito”.
Añadió que “la soja que compraron antes de esta semana, ya la pagaron descontando retenciones. Y la venderán sin pagarlas al fisco”.
La sospecha es que “la mayor parte de las DJVE que anotaron es por mercadería que les queda por comprar. Como mañana regresan las retenciones, volverán a descontarlas de los precios”.
De esta forma, las cerealeras nunca trasladarían la baja de las retenciones a los productores.
Al momento las entidades rurales no se pronunciaron al respecto.
Con información de Noticias Argentinas
Se reemplaza por las clase "A" con la leyenda "Operación Sujeta a Retención".
Lo dijo Kristalina Georgieva tras reunirse con Milei en Nueva York. "Es realmente importante continuar en el camino de las reformas, fortalecer las condiciones para el crecimiento".
Luego de haber suspendido el cobro de las retenciones, el Gobierno logró en apenas tres días de operatoria del mercado de granos más de la mitad de la meta de US$7000 millones de ingresos fijada en el decreto 682/2025.
Buscan aptar hasta US$7000 millones. Bessent declaró que trabajan para "terminar con la exención fiscal para los productores" en el marco del acuerdo con EEUU.
Avanzan las mesas de trabajo para mejorar las condiciones de las personas privadas de libertad. Se concretaron nuevas reuniones de un espacio interinstitucional, donde se informaron las nuevas acciones para garantizar derechos fundamentales de las personas detenidas.
Se expusieron los graves problemas por los que atraviesan los servicios hospitalarios por la falta de profesionales, particularmente anestesistas y se analizaron posibles soluciones para mejorar la atención.