Apuntan al diseño de la norma y afirman que los productores no obtuvieron ningún beneficio.
De cuánto es la retención a granos tras superar los U$S7.000 millones
Tras el récord de liquidaciones que en sólo tres días completó el cupo de u$s7.000 millones previsto en el Decreto 682/2025, el Gobierno dio de baja el beneficio de retenciones cero.Economía25/09/2025
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) confirmó que se alcanzó el tope de u$s7.000 millones que establecía el Decreto 682/2025 para exportar granos y subproductos sin pagar retenciones. Esto implicó la baja inmediata de la opción de registrar nuevas Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (DJVE) bajo el beneficio.
En la práctica, a partir de este jueves, las empresas exportadoras deberán volver a tributar las alícuotas de derechos de exportación que regían antes de la medida. El esquema de retenciones cero, que estaba previsto hasta el 31 de octubre o hasta agotar el cupo, finalizó de manera anticipada.
El regreso al esquema anterior implica que cada producto volverá a tributar los siguientes porcentajes:
Soja: 26%
Harina, pellets y otros subproductos de soja: 24,5%
Aceite de soja: 24,5%
Maíz: 9,5%
Sorgo: 9,5%
Trigo: 12%
Girasol: entre 4% y 5% según el producto
Aceite de girasol: 4%
Cebada forrajera: 9,5%
Carne vacuna y aviar: 5%
Harina de trigo y malta: 5%
Este esquema vuelve a aplicarse de forma inmediata a todas las DJVE que se registren desde ahora en adelante, lo que marca un nuevo escenario para el sector agroexportador y para el mercado de granos.
Liquidaciones récord en tres días
El cierre anticipado del beneficio no sorprendió al mercado: el volumen de ventas externas fue extraordinario. El 90% de esas divisas se liquidará en los próximos tres días hábiles, lo que garantiza una inyección significativa de dólares en el mercado oficial.
La soja y sus derivados fueron los grandes protagonistas. Se registraron 4,72 millones de toneladas en subproductos de soja, 2,69 millones de toneladas de poroto y 905.110 toneladas de aceite de soja. También se anotaron 1,77 millones de toneladas de trigo, 952.500 de maíz y volúmenes menores de girasol, cebada y sorgo.
Desde la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) destacaron que la medida fue un fuerte incentivo para el sector. “Fue la primera vez desde marzo de 2002 que la soja y sus subproductos tuvieron retenciones cero”, señalaron.
No obstante, la entidad remarcó que el tope de u$7.000 millones fue insuficiente para la magnitud de la campaña. “Al precio FOB vigente, el valor total del trigo, maíz, soja y sus derivados que resta vender al exterior para completar el programa exportador supera los u$s9.700 millones. El cupo se quedó corto”, advirtieron.
Con el regreso de las retenciones, los productores y exportadores deberán recalcular márgenes y estrategias comerciales. El alivio impositivo de estas tres jornadas permitió una mejora en los precios pagados y una aceleración de ventas, pero ahora el sector vuelve a enfrentar el peso de la carga tributaria.
Con información de Ámbito
Luego de haber suspendido el cobro de las retenciones, el Gobierno logró en apenas tres días de operatoria del mercado de granos más de la mitad de la meta de US$7000 millones de ingresos fijada en el decreto 682/2025.
