Estudiantes buscará hacerse fuerte de local y revertir la serie ante Flamengo

El "Pincha" recibe al "Mengao" este jueves desde las 21:30 en el estadio UNO. En la ida, el conjunto brasileño logró una ventaja por 2-1 en el marcador.

Deportes25/09/2025

720

Estudiantes va por la remontada: recibe a Flamengo desde las 21:30 en el estadio UNO por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025.

En la ida, el "Mengao" logró una leve ventaja por 2-1 en Brasil. Para este encuentro, el chileno Piero Maza fue designado como árbitro principal y su compatriota José Cabero estará en el VAR.

Las posibles formaciones
Estudiantes: Fernando Muslera; Santiago Arzamendia, Facundo Rodríguez, Santiago Núñez, Román Gómez; Ezequiel Piovi, Santiago Ascacíbar; Cristian Medina, Mikel Amondarain, Tiago Palacios; Guido Carrillo. DT: Eduardo Domínguez.

Flamengo: Agustín Rossi; Ayrton Lucas, Leo Pereira, Léo Ortiz, Guillermo Varela; Nicolás de la Cruz, Saúl Ñíguez; Samuel Lino, Giorgian de Arrascaeta, Gonzalo Plata; Pedro. DT: Filipe Luis.

Te puede interesar
720

El cuadro de semifinales de Libertadores

Deportes25/09/2025

Ya están dos de los cuatros clasificados a la próxima instancia del torneo por excelencia del continente. Hasta ahora, un equipo argentino metido en semis, la caída de Vélez y River. La próxima ronda quedó a la espera de Estudiantes - Flamengo y San Pablo - Liga de Quito.

Lo más visto
OIP

Sportivo Pocitos tienta a Mauro Zárate para el Regional Amateur

Deportes23/09/2025

Sportivo Pocitos apunta alto: el club del norte salteño negocia con Mauro Zárate, ex jugador de Boca, Vélez y Lazio, para sumarlo al plantel en el próximo Torneo Regional Amateur.No sería la primera vez que Pocitos sorprende con fichajes de renombre: en su momento, el club logró sumar a Pablo Mouche para disputar un par de partido.

Boletín de noticias

Recibí información en tu mail