Estudiantes buscará hacerse fuerte de local y revertir la serie ante Flamengo

Estudiantes va por la remontada: recibe a Flamengo desde las 21:30 en el estadio UNO por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025.

En la ida, el "Mengao" logró una leve ventaja por 2-1 en Brasil. Para este encuentro, el chileno Piero Maza fue designado como árbitro principal y su compatriota José Cabero estará en el VAR.

Las posibles formaciones

Estudiantes: Fernando Muslera; Santiago Arzamendia, Facundo Rodríguez, Santiago Núñez, Román Gómez; Ezequiel Piovi, Santiago Ascacíbar; Cristian Medina, Mikel Amondarain, Tiago Palacios; Guido Carrillo. DT: Eduardo Domínguez.

Flamengo: Agustín Rossi; Ayrton Lucas, Leo Pereira, Léo Ortiz, Guillermo Varela; Nicolás de la Cruz, Saúl Ñíguez; Samuel Lino, Giorgian de Arrascaeta, Gonzalo Plata; Pedro. DT: Filipe Luis.