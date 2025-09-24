El Riesgo País se desploma a 839 puntos y baja el dólar

El mercado financiero reacciona en forma positiva al anuncio de apoyo financiero del gobierno de Donald Trump a la Argentina.

Los bonos de la deuda pública se disparan más de 7% y el Riesgo País se desploma a 839 puntos.

El dólar oficial en el Banco Nación abrió $ 1.300 para la compra y $ 1.350 para la venta, $ 35 por debajo del último cierre.

El dólar mayorista opera a $ 1.320 y $ 1.330 para ambas puntas, con un retroceso de casi $ 40.

Con información de Noticias Argentinas