El Riesgo País se desploma a 839 puntos y baja el dólar

Una favorable reacción del mercado financiero tras el anuncio de Bessent.

Economía24/09/2025

720

El mercado financiero reacciona en forma positiva al anuncio de apoyo financiero del gobierno de Donald Trump a la Argentina.

Los bonos de la deuda pública se disparan más de 7% y el Riesgo País se desploma a 839 puntos.

65610629306fcEl festejo de Caputo por el apoyo de Estados Unidos: “Empieza una nueva era”

El dólar oficial en el Banco Nación abrió $ 1.300 para la compra y $ 1.350 para la venta, $ 35 por debajo del último cierre.

El dólar mayorista opera a $ 1.320 y $ 1.330 para ambas puntas, con un retroceso de casi $ 40.

Con información de Noticias Argentinas

Te puede interesar
Lo más visto
OIP

Sportivo Pocitos tienta a Mauro Zárate para el Regional Amateur

Deportes23/09/2025

Sportivo Pocitos apunta alto: el club del norte salteño negocia con Mauro Zárate, ex jugador de Boca, Vélez y Lazio, para sumarlo al plantel en el próximo Torneo Regional Amateur.No sería la primera vez que Pocitos sorprende con fichajes de renombre: en su momento, el club logró sumar a Pablo Mouche para disputar un par de partido.

Boletín de noticias

Recibí información en tu mail