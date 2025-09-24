El gobierno de Yamandú Orsi se presentará como amicus curiae en el juicio que definirá si el país vecino debe entregar el 51% de las acciones de la petrolera estatal.
El festejo de Caputo por el apoyo de Estados Unidos: “Empieza una nueva era”
Luis Caputo agradeció al secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, y afirmó que comienza una nueva etapa para la Argentina, tras los anuncios de respaldo financiero.Política24/09/2025Ivana Chañi
El ministro de Economía, Luis Caputo, publicó un mensaje en X en el que celebró el apoyo de Washington luego de que el secretario del Tesoro, Scott Bessent, confirmara la negociación de un swap de US$ 20.000 millones y la posibilidad de un crédito stand by para la Argentina.
“Bueno, que se puede agregar más que, thank you Secretary @SecScottBessent. Argentinos, empieza una nueva era. A trabajar todos juntos para hacer nuestro país grande nuevamente!”, escribió el funcionario.
Bueno, que se puede agregar más que, thank you Secretary @SecScottBessent.— totocaputo (@LuisCaputoAR) September 24, 2025
Argentinos, empieza una nueva era. A trabajar todos juntos para hacer nuestro país grande nuevamente!
🇦🇷🇦🇷🇦🇷🇦🇷🇦🇷🇦🇷🇦🇷🇦🇷🇦🇷🇦🇷 https://t.co/x24lZLDkLx
Las palabras de Caputo se sumaron a las expresiones del presidente Javier Milei, quien también agradeció a Donald Trump y a Bessent por el respaldo político y económico. Ambos mensajes destacaron la confianza depositada por Estados Unidos en el rumbo económico argentino y en la relación bilateral.
La oposición advierte al Gobierno que el swap del Tesoro de EEUU deberá ser aprobado por el CongresoPolítica24/09/2025
Dos proyectos presentados apuntan a incrementar el control parlamentario sobre la capacidad del Estado nacional para adquirir empréstitos.
Milei celebra apoyo de EE.UU., pero sigue ‘atado’ a China
Especialista en Relaciones Internacionales señaló que Argentina busca oxígeno financiero con respaldo de Washington y del Banco Mundial, pero sigue atada al swap de monedas con China.
Milei celebró el anuncio de un swap de US$ 20.000 millones
Javier Milei agradeció al presidente Donald Trump y al secretario del Tesoro, Scott Bessent, por el respaldo financiero y político a la Argentina, tras el anuncio de un swap de US$ 20.000 millones y la posibilidad de un crédito stand by.
Denuncian que La Cámpora busca “saquear” $600 millones del PJ Salta
El exapoderado del Partido Justicialista de Salta advirtió que la intervención nacional tiene como objetivo manejar los fondos partidarios. Reclamó una resolución urgente de la Justicia Electoral.
Julio Quintana: “El préstamo de EE.UU. es la confesión del naufragio del Gobierno”
El candidato a diputado nacional por Política Obrera, Julio Quintana, cuestionó el auxilio financiero que negocia la Nación con Estados Unidos.
El Gobierno busca cerrar un swap con el Tesoro de Estados Unidos para reforzar reservas y afrontar vencimientos de deuda hasta enero. La operación replicaría el esquema vigente con China.
Mangione acusó a anestesistas de cobrar $97 millones y “extorsionar” a la provincia
El ministro de Salud de Salta, Federico Mangione, aseguró que un grupo de anestesistas maneja un “monopolio extorsivo” que condiciona la atención en los hospitales. Advirtió que no cederá ante sus reclamos y que deberán “responderle a la sociedad”.
Sportivo Pocitos apunta alto: el club del norte salteño negocia con Mauro Zárate, ex jugador de Boca, Vélez y Lazio, para sumarlo al plantel en el próximo Torneo Regional Amateur.No sería la primera vez que Pocitos sorprende con fichajes de renombre: en su momento, el club logró sumar a Pablo Mouche para disputar un par de partido.
El tribunal que integran los jueces José Luis Riera, Mónica Faber y Maximiliano Troyano encabezará la primera audiencia en el juicio contra los hermanos Adrián Guillermo Saavedra y Carlos Damián Saavedra.
Declaran de Interés Nacional a una cafetería salteña pionera en atención en Lengua de SeñasSalta23/09/2025
Se trata de CaféLSA, emprendimiento salteño creado por personas sordas, atendido por personas sordas y que impulsa la enseñanza de la Lengua de Señas Argentina. “Es un puente para toda la comunidad”, expresaron.