El festejo de Caputo por el apoyo de Estados Unidos: “Empieza una nueva era”

El ministro de Economía, Luis Caputo, publicó un mensaje en X en el que celebró el apoyo de Washington luego de que el secretario del Tesoro, Scott Bessent, confirmara la negociación de un swap de US$ 20.000 millones y la posibilidad de un crédito stand by para la Argentina.

“Bueno, que se puede agregar más que, thank you Secretary @SecScottBessent. Argentinos, empieza una nueva era. A trabajar todos juntos para hacer nuestro país grande nuevamente!”, escribió el funcionario.

Las palabras de Caputo se sumaron a las expresiones del presidente Javier Milei, quien también agradeció a Donald Trump y a Bessent por el respaldo político y económico. Ambos mensajes destacaron la confianza depositada por Estados Unidos en el rumbo económico argentino y en la relación bilateral.