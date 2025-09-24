El festejo de Caputo por el apoyo de Estados Unidos: “Empieza una nueva era”

Luis Caputo agradeció al secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, y afirmó que comienza una nueva etapa para la Argentina, tras los anuncios de respaldo financiero.

24/09/2025

El ministro de Economía, Luis Caputo, publicó un mensaje en X en el que celebró el apoyo de Washington luego de que el secretario del Tesoro, Scott Bessent, confirmara la negociación de un swap de US$ 20.000 millones y la posibilidad de un crédito stand by para la Argentina.

“Bueno, que se puede agregar más que, thank you Secretary @SecScottBessent. Argentinos, empieza una nueva era. A trabajar todos juntos para hacer nuestro país grande nuevamente!”, escribió el funcionario.

milei-y-trump-rodeado-de-otros-PKIFR6DIERH6VBBOJWQFTIVCMUMilei celebró el anuncio de un swap de US$ 20.000 millones

Las palabras de Caputo se sumaron a las expresiones del presidente Javier Milei, quien también agradeció a Donald Trump y a Bessent por el respaldo político y económico. Ambos mensajes destacaron la confianza depositada por Estados Unidos en el rumbo económico argentino y en la relación bilateral.

