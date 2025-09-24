“Salta ya tiene vuelo directo con Panamá”, celebró Sáenz

“Seguimos ampliando nuestra conectividad internacional y consolidando a la provincia como hub aéreo del norte argentino”, sostuvo el mandatario.

Salta24/09/2025Agustina TolabaAgustina Tolaba

El gobernador Gustavo Sáenz celebró este miércoles que Salta cuenta con un vuelo directo a Panamá operado por Copa Airlines, una conexión que amplía la proyección internacional de la provincia y la vincula con más de 80 destinos en América, el Caribe y Europa.

“Nos conecta con más de 80 destinos de América, el Caribe y Europa, generando más turismo, comercio y oportunidades de desarrollo”, destacó Sáenz en su cuenta oficial.

OIPGimnasia y Tiro inaugura nuevas canchas de tenis y anuncia la construcción de su colegio

La nueva ruta busca potenciar la conectividad internacional de Salta, consolidando a la ciudad como un punto estratégico para el transporte aéreo en el norte argentino, y fomentando el intercambio turístico, cultural y económico con otras regiones del continente y Europa.

“Seguimos ampliando nuestra conectividad internacional y consolidando a la provincia como hub aéreo del norte argentino”, concluyó el mandatario.

