El Gobierno de la Provincia informó que el pago de haberes de este mes se realizará entre el martes 30 de septiembre y el jueves 2 de octubre, según los sectores.
“Salta ya tiene vuelo directo con Panamá”, celebró Sáenz
“Seguimos ampliando nuestra conectividad internacional y consolidando a la provincia como hub aéreo del norte argentino”, sostuvo el mandatario.Salta24/09/2025Agustina Tolaba
El gobernador Gustavo Sáenz celebró este miércoles que Salta cuenta con un vuelo directo a Panamá operado por Copa Airlines, una conexión que amplía la proyección internacional de la provincia y la vincula con más de 80 destinos en América, el Caribe y Europa.
“Nos conecta con más de 80 destinos de América, el Caribe y Europa, generando más turismo, comercio y oportunidades de desarrollo”, destacó Sáenz en su cuenta oficial.
La nueva ruta busca potenciar la conectividad internacional de Salta, consolidando a la ciudad como un punto estratégico para el transporte aéreo en el norte argentino, y fomentando el intercambio turístico, cultural y económico con otras regiones del continente y Europa.
“Seguimos ampliando nuestra conectividad internacional y consolidando a la provincia como hub aéreo del norte argentino”, concluyó el mandatario.
La jornada se llevará a cabo de 10 a 17 hs y permitirá que vecinos y empresas entreguen neumáticos fuera de uso que luego se usarán para generar energía en la fabricación de cemento.
Inteligencia artificial y justicia: un desafío para los defensores públicos
Durante dos días, Salta será sede de capacitaciones y debates sobre los avances tecnológicos. “Queremos garantizar que los defensores estén preparados para nuevos desafíos”, señaló el presidente de ADEPRA.
La diputada libertaria afirmó que en las universidades “hay adoctrinamiento, persecución ideológica y estudiantes obligados a marchar para no quedar ausentes”.
Se recibirán donaciones a personas de entre 16 y 65 años, con documento de identidad, del grupo O positivo y negativo. Se recomienda no concurrir en ayunas y estar bien hidratado.
Combustibles en Salta: segundo aumento en una semana
Este 23 de septiembre las estaciones de servicio en Salta aplicaron un nuevo aumento. Las naftas subieron hasta $145 por litro.
El Gobierno busca cerrar un swap con el Tesoro de Estados Unidos para reforzar reservas y afrontar vencimientos de deuda hasta enero. La operación replicaría el esquema vigente con China.
Mangione acusó a anestesistas de cobrar $97 millones y “extorsionar” a la provincia
El ministro de Salud de Salta, Federico Mangione, aseguró que un grupo de anestesistas maneja un “monopolio extorsivo” que condiciona la atención en los hospitales. Advirtió que no cederá ante sus reclamos y que deberán “responderle a la sociedad”.
Sportivo Pocitos apunta alto: el club del norte salteño negocia con Mauro Zárate, ex jugador de Boca, Vélez y Lazio, para sumarlo al plantel en el próximo Torneo Regional Amateur.No sería la primera vez que Pocitos sorprende con fichajes de renombre: en su momento, el club logró sumar a Pablo Mouche para disputar un par de partido.
El tribunal que integran los jueces José Luis Riera, Mónica Faber y Maximiliano Troyano encabezará la primera audiencia en el juicio contra los hermanos Adrián Guillermo Saavedra y Carlos Damián Saavedra.
Declaran de Interés Nacional a una cafetería salteña pionera en atención en Lengua de SeñasSalta23/09/2025
Se trata de CaféLSA, emprendimiento salteño creado por personas sordas, atendido por personas sordas y que impulsa la enseñanza de la Lengua de Señas Argentina. “Es un puente para toda la comunidad”, expresaron.