Conocé el cronograma de pagos para la Administración Pública de Salta

El Gobierno de la Provincia informó que el pago de haberes de este mes se realizará entre el martes 30 de septiembre y el jueves 2 de octubre, según los sectores.

Salta24/09/2025

cajero-pago

El Gobierno de la Provincia dio a conocer el cronograma de pago de sueldos correspondiente al mes de septiembre de 2025.

  • Martes 30 de septiembre: se abonará la Compensación Transitoria Docente.
  • Miércoles 1 de octubre: percibirán sus haberes los sectores de Salud y Seguridad.
  • Jueves 2 de octubre: será el turno de Educación y el resto de la Administración Pública Provincial.

De esta manera, el Gobierno provincial continúa cumpliendo en tiempo y forma con las obligaciones salariales, garantizando previsibilidad a los trabajadores estatales.

Te puede interesar
Lo más visto
OIP

Sportivo Pocitos tienta a Mauro Zárate para el Regional Amateur

Deportes23/09/2025

Sportivo Pocitos apunta alto: el club del norte salteño negocia con Mauro Zárate, ex jugador de Boca, Vélez y Lazio, para sumarlo al plantel en el próximo Torneo Regional Amateur.No sería la primera vez que Pocitos sorprende con fichajes de renombre: en su momento, el club logró sumar a Pablo Mouche para disputar un par de partido.

Boletín de noticias

Recibí información en tu mail