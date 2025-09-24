Conocé el cronograma de pagos para la Administración Pública de Salta

El Gobierno de la Provincia dio a conocer el cronograma de pago de sueldos correspondiente al mes de septiembre de 2025.

Martes 30 de septiembre: se abonará la Compensación Transitoria Docente.

Miércoles 1 de octubre: percibirán sus haberes los sectores de Salud y Seguridad.

Jueves 2 de octubre: será el turno de Educación y el resto de la Administración Pública Provincial.

De esta manera, el Gobierno provincial continúa cumpliendo en tiempo y forma con las obligaciones salariales, garantizando previsibilidad a los trabajadores estatales.