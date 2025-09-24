Después de que tanto Servini como Martínez De Giorgi rechazaran hacerse cargo del expediente, la Cámara resolvió que el magistrado será el encargado de investigar la criptoestafa en la que está involucrado Javier Milei.
En Salta, un camionero rompió el récord de alcohol al volante
Un colectivo lleno de pasajeros tuvo que esquivar al vehículo que quedó atravesado en la Ruta Provincial 5. La cifra cuadruplica el límite permitido por ley y supera el récord nacional registrado.Salta24/09/2025Agustina Tolaba
Un insólito y alarmante episodio ocurrió en la Ruta Provincial 5, a la altura del paraje La Estrella, donde un camión quedó atravesado en plena calzada y obligó a un colectivo de pasajeros a realizar una maniobra extrema para evitar un choque frontal.
Según confirmaron fuentes policiales al medio Todo Jujuy, el conductor del camión fue sometido al test de alcoholemia y el resultado fue de 4,71 gramos de alcohol en sangre, una cifra que no solo cuadruplica el límite permitido por ley, sino que además supera el récord nacional registrado hasta el momento en este tipo de controles.
El chofer fue detenido de inmediato y puesto a disposición de la Justicia. En tanto, los pasajeros del ómnibus, que viajaban casi con la totalidad de las plazas ocupadas, resultaron ilesos gracias a la rápida reacción del conductor del transporte.
El Gobierno de la Provincia informó que el pago de haberes de este mes se realizará entre el martes 30 de septiembre y el jueves 2 de octubre, según los sectores.
La jornada se llevará a cabo de 10 a 17 hs y permitirá que vecinos y empresas entreguen neumáticos fuera de uso que luego se usarán para generar energía en la fabricación de cemento.
“Salta ya tiene vuelo directo con Panamá”, celebró Sáenz
“Seguimos ampliando nuestra conectividad internacional y consolidando a la provincia como hub aéreo del norte argentino”, sostuvo el mandatario.
Inteligencia artificial y justicia: un desafío para los defensores públicos
Durante dos días, Salta será sede de capacitaciones y debates sobre los avances tecnológicos. “Queremos garantizar que los defensores estén preparados para nuevos desafíos”, señaló el presidente de ADEPRA.
La diputada libertaria afirmó que en las universidades “hay adoctrinamiento, persecución ideológica y estudiantes obligados a marchar para no quedar ausentes”.
El Gobierno busca cerrar un swap con el Tesoro de Estados Unidos para reforzar reservas y afrontar vencimientos de deuda hasta enero. La operación replicaría el esquema vigente con China.
Sportivo Pocitos apunta alto: el club del norte salteño negocia con Mauro Zárate, ex jugador de Boca, Vélez y Lazio, para sumarlo al plantel en el próximo Torneo Regional Amateur.No sería la primera vez que Pocitos sorprende con fichajes de renombre: en su momento, el club logró sumar a Pablo Mouche para disputar un par de partido.
Banco Macro inauguró un nuevo ATM en Luracatao, ubicado en el área de las comunidades diaguita-calchaquíes del Valle de Luracatao, localidad de La Puerta, provincia de Salta.
Declaran de Interés Nacional a una cafetería salteña pionera en atención en Lengua de SeñasSalta23/09/2025
Se trata de CaféLSA, emprendimiento salteño creado por personas sordas, atendido por personas sordas y que impulsa la enseñanza de la Lengua de Señas Argentina. “Es un puente para toda la comunidad”, expresaron.
Salud Incorpora 44 nuevos profesionales para fortalecer la atención en hospitales de la provinciaSalta23/09/2025
Con el objetivo de fortalecer la atención médica en el interior, el Ministerio de Salud Pública distribuyó a los nuevos especialistas en el interior, llevando atención especializada a zonas que antes carecían de ella. Esta iniciativa, que busca descentralizar el servicio, valora el talento formado en la provincia.