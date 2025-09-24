En Salta, un camionero rompió el récord de alcohol al volante

Un colectivo lleno de pasajeros tuvo que esquivar al vehículo que quedó atravesado en la Ruta Provincial 5. La cifra cuadruplica el límite permitido por ley y supera el récord nacional registrado.

Salta24/09/2025Agustina TolabaAgustina Tolaba

alcoholemia-conductor-profesional.jpg?crop=1.00xw:1

Un insólito y alarmante episodio ocurrió en la Ruta Provincial 5, a la altura del paraje La Estrella, donde un camión quedó atravesado en plena calzada y obligó a un colectivo de pasajeros a realizar una maniobra extrema para evitar un choque frontal.

Según confirmaron fuentes policiales al medio Todo Jujuy, el conductor del camión fue sometido al test de alcoholemia y el resultado fue de 4,71 gramos de alcohol en sangre, una cifra que no solo cuadruplica el límite permitido por ley, sino que además supera el récord nacional registrado hasta el momento en este tipo de controles.

OWTP4GA3ZRDLPP2G4ALSR5IRSYCórdoba: un estudiante irá a juicio por usar IA para manipular fotos de compañeras

El chofer fue detenido de inmediato y puesto a disposición de la Justicia. En tanto, los pasajeros del ómnibus, que viajaban casi con la totalidad de las plazas ocupadas, resultaron ilesos gracias a la rápida reacción del conductor del transporte.

Te puede interesar
Lo más visto
OIP

Sportivo Pocitos tienta a Mauro Zárate para el Regional Amateur

Deportes23/09/2025

Sportivo Pocitos apunta alto: el club del norte salteño negocia con Mauro Zárate, ex jugador de Boca, Vélez y Lazio, para sumarlo al plantel en el próximo Torneo Regional Amateur.No sería la primera vez que Pocitos sorprende con fichajes de renombre: en su momento, el club logró sumar a Pablo Mouche para disputar un par de partido.

Boletín de noticias

Recibí información en tu mail