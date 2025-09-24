En Salta, un camionero rompió el récord de alcohol al volante

Un insólito y alarmante episodio ocurrió en la Ruta Provincial 5, a la altura del paraje La Estrella, donde un camión quedó atravesado en plena calzada y obligó a un colectivo de pasajeros a realizar una maniobra extrema para evitar un choque frontal.

Según confirmaron fuentes policiales al medio Todo Jujuy, el conductor del camión fue sometido al test de alcoholemia y el resultado fue de 4,71 gramos de alcohol en sangre, una cifra que no solo cuadruplica el límite permitido por ley, sino que además supera el récord nacional registrado hasta el momento en este tipo de controles.

El chofer fue detenido de inmediato y puesto a disposición de la Justicia. En tanto, los pasajeros del ómnibus, que viajaban casi con la totalidad de las plazas ocupadas, resultaron ilesos gracias a la rápida reacción del conductor del transporte.